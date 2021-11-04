التوك توك.. جدل المنع وتقنين الأوضاع .. تفاصيل

قال النائب عبد المنعم أمام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن مصر بها ظاهرة فوضي غير عادية بسبب التوك توك وبالتالي نحن أمامنا طريقين الأول المنع والثاني هو إيجاد حل لتامين المجتمع ووضع اليات لعملة ، مؤكدا أن التوك توك إذا استمر في العمل لن يقوده إلا شخص سنه 40 سنة فيما أعلى.



وأضاف عبد المنعم أمام خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية "، أن التكاتك منعت أصحاب المهن من مزاولة مهنهم بسبب ربح التوك توك وسهولة عملة وبالتالي المصانع والمؤسسات والحرف لم يعد بها عمال وبها نقص شديد ، مؤكدا أن مصر بها العديد من المصاريع تحتاج إلي عمال وغير متوفرين وظاهرة " الصبي بليه لم تعد متواجدة " .

ومن جانبه طالب صبري عبدة مستشار رابطة مالكي التكاتك بتقنين أوضاع التوك توك وهو إعطاء قائدة رخصة عند سن 18 سنه وان يتم عمل فيش وتشبيه لقائدة بالضافة إلي تحليل مخدرات وان يكون سائق التوك توك حسن السير والسلوك .