الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في مكافحة تغير المناخ

أشاد الاتحاد الأوروبي بدور مصر المحوري في مكافحة التغير المناخي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات قمة المناخ في جلاسجو، حيث أطلقت وزارة البيئة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050، يوم الأربعاء، مشددة على أنَّ الملف شهد اهتمامًا متصاعدًا منذ 2019.

وقالت صفحة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "يدعو الاتحاد الأوروبي كل البلاد للتكاتف من أجل إنقاذ كوكب الأرض من آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ".

وأضافت: "يشيد الاتحاد الأوروبي بدور مصر في مواجهتها لهذه القضية المحورية في اليوم العالمي للمدن".

وشملت الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغيُّر المناخ مرحلتين: مرحلة الإطار العام الذي تم الموافقة عليه في يونيو الماضي، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أنّ الاستراتيجية ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغيُّر المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.

والهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر.

وشمل الهدف الثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ.

ويعمل الهدف الرابع على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بينما يعمل الهدف الخامس على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.