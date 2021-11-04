ثروت سويلم: لجنة الحكام المسؤولة عن تحديد حكم القمة بين الأهلي والزمالك

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أنه يؤيد الاعتماد على التحكيم المصري في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي غدٍ الجمعة بالدوري الممتاز.



وقال ثروت سويلم عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح هي المسؤولة عن اختيار أطقم التحكيم لجميع مباريات الدوري بما فيها لقاء القمة.



وأشار إلى أنه لم يعترض يوماً على إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولكن هناك بعض المباريات التي تتسم بحساسية خاصة والاستعانة بحكام أجانب بها لا يقلل بأي حال من التحكيم المصري.

وفى سياق متصل كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن أبرز المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل ،في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1": "حكم مباراة القمة لن يخرج عن محمد عادل ومحمود البنا، وسنعلن عنه غدا بشكل رسمي على موقع الاتحاد".

وأضاف: "بالنسبة للمساعدين هناك 4 مساعدين هناك أحمد حسام طه، البساطي، سمير جمال، وأغلبية المساعدين لعبوا في مباريات القمة الموسم الماضي، وان شاء الله سنختار 2 منهم".

واختتم عبد الفتاح: "هناك أكثر من حكم لتقنية الفيديو، ولكننا سنحاول أول نقوم بتعيين حكم دولي حاصل على رخصة "الفار"، وحكم "الفار" المساعد لا يشترط أن يكون دولي ولكن سيكون من الحكام المميزين، والأبرز أحمد الغندور، محمد معروف وعبد العزيز السيد".