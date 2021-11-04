صلاح عبد الله يكشف عن ذكرياته.. وسليمان عيد: كنت عايز أتجوز في أولى إعدادي

حل الفنان صلاح عبد الله والفنان سليمان عيد، ضيوف على برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون”، وتحدثوا عن مسيرتهم الفنية وكواليس عملهم..وإلى أبرز التصريحات فى التقرير التالى:



سليمان عيد: أعدت مشهدا صامتا 17 مرة.. تفاصيل

كشف الفنان سليمان عيد، عن أول مشهد قام به، قائلا:" كنت أول مرة أمثل ومكنتش نايم"، متابعا: المشهد كان صامت وفي المشهد كنت شايل 16 كأسا".



دا شكل ميمي.. صلاح عبد الله يكشف كواليس أول قصة حب: نسيت اسمي

كشف الفنان "صلاح عبد الله"، عن قصة حبه الأولى، قائلا:" كنت في ثانوي وشوفت بنت وحبيتها"، متابعا:" كنت بمشي وراها لفترة ساكت".

سليمان عيد : كنت عايز أتجوز وأنا في أولى إعدادي .. فيديو

كشف الفنان سليمان عيد عن قصة حبه الأولى، قائلا: " كنت لسه في أولى إعدادي وحبيت بنت في خمسة ابتدائي".

سليمان عيد : دهنوا صلاح عبد الله بالأسود واللون راح قدام الجمهور|فيديو

تحدث الفنان “سليمان عيد” عن كواليس العمل المسرحي وقصة عن أداء الفنان صلاح عبد لله لشخصية "عطيل"، قائلا:" كنا بنعمل مسرحة عطيل سوا وكنت واثق أني هقوم بدور عطيل عشان لوني أسمر زيه".

جبت نكت من النت .. صلاح عبد الله يروي موقفا طريفا |فيديو

تحدث الفنان سليمان عيد عن مهارته في إلقاء النكات، قائلا:" كنت بعمل فيلم ماتيجي نرقص وكتبت النكت بتاعته".

اشتغلت في كل حاجة.. سليمان عيد يروي تفاصيل عن حياته الشخصية

تحدث الفنان سليمان عيد، عن طفولته وذكرياته، قائلا "والدي كان يعمل تاجرا كبيرا.. إحنا أصلنا من العرب وعشنا في إمبابة".

صلاح عبدالله: كنت صاحب فرقة تحالف قوى الشعب العاملة ببولاق..تفاصيل

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن كواليس تكوينه لـ فرقة مسرحية بمنطقة "بولاق"، موضحا:" الفرقة المسرحية ضمت كافة طبقات المجتمع".

كنت بشعر والبنت قامت تجري .. سليمان عيد يتحدث عن ذكرياته |فيديو

عرض الفنان "أمير كرارة" خلال تقديمه برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" صورة تجمع كل من الفنان سليمان عيد والفنان صلاح عبد الله.

لما الشوق سبقني.. صلاح عبدلله ينشد بيت شعر لأمير كرارة على الهواء|فيديو

قام الفنان صلاح عبد الله بتقديم الشكر على الهواء للفنان أمير كرارة، قائلا:" أمير من أول الناس اللي بتكلمني وتطمن عليا لو حصلي أي ظرف".