عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله يكشف عن ذكرياته.. وسليمان عيد: كنت عايز أتجوز في أولى إعدادي

صلاح عبد الله وسليمان
صلاح عبد الله وسليمان عيد

 

حل الفنان صلاح عبد الله والفنان سليمان عيد، ضيوف على برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون”، وتحدثوا عن مسيرتهم الفنية وكواليس عملهم..وإلى أبرز التصريحات فى التقرير التالى: 


سليمان عيد: أعدت مشهدا صامتا 17 مرة.. تفاصيل
كشف الفنان سليمان عيد، عن أول مشهد قام به، قائلا:" كنت أول مرة أمثل ومكنتش نايم"، متابعا: المشهد كان صامت وفي المشهد كنت شايل 16 كأسا".

دا شكل ميمي.. صلاح عبد الله يكشف كواليس أول قصة حب: نسيت اسمي
كشف الفنان "صلاح عبد الله"، عن قصة حبه الأولى، قائلا:" كنت في ثانوي وشوفت بنت وحبيتها"، متابعا:" كنت بمشي وراها لفترة ساكت".

 

سليمان عيد : كنت عايز أتجوز وأنا في أولى إعدادي .. فيديو
كشف الفنان سليمان عيد عن قصة حبه الأولى، قائلا: " كنت لسه في أولى إعدادي وحبيت بنت في خمسة ابتدائي".

 

 

سليمان عيد : دهنوا صلاح عبد الله بالأسود واللون راح قدام الجمهور|فيديو
تحدث الفنان “سليمان عيد” عن كواليس العمل المسرحي وقصة عن أداء الفنان صلاح عبد لله لشخصية "عطيل"، قائلا:" كنا بنعمل مسرحة عطيل سوا وكنت واثق أني هقوم بدور عطيل عشان لوني أسمر زيه".

 

 

جبت نكت من النت .. صلاح عبد الله يروي موقفا طريفا |فيديو
تحدث الفنان سليمان عيد عن مهارته في إلقاء النكات، قائلا:" كنت بعمل فيلم ماتيجي نرقص وكتبت النكت بتاعته".

 

 

اشتغلت في كل حاجة.. سليمان عيد يروي تفاصيل عن حياته الشخصية
تحدث الفنان سليمان عيد، عن طفولته وذكرياته، قائلا "والدي كان يعمل تاجرا كبيرا.. إحنا أصلنا من العرب وعشنا في إمبابة".

 

صلاح عبدالله: كنت صاحب فرقة تحالف قوى الشعب العاملة ببولاق..تفاصيل
كشف الفنان صلاح عبد الله، عن كواليس تكوينه لـ فرقة مسرحية بمنطقة "بولاق"، موضحا:" الفرقة المسرحية ضمت كافة طبقات المجتمع".

 

 

كنت بشعر والبنت قامت تجري .. سليمان عيد يتحدث عن ذكرياته |فيديو
عرض الفنان "أمير كرارة" خلال تقديمه برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" صورة تجمع كل من الفنان سليمان عيد والفنان صلاح عبد الله.

 

لما الشوق سبقني.. صلاح عبدلله ينشد بيت شعر لأمير كرارة على الهواء|فيديو
قام الفنان صلاح عبد الله بتقديم الشكر على الهواء للفنان أمير كرارة، قائلا:" أمير من أول الناس اللي بتكلمني وتطمن عليا لو حصلي أي ظرف".

صلاح عبد الله سليمان عيد برنامج “سهرانين” أمير كرارة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

في سماء 52 دولة.. رحلة أصغر امرأة في التاريخ تقود طائرة بمفردها حول العالم

أكثر دعاء مستجاب في جوف الليل

تقرير: 10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الإنترنت وعزله عن دول العالم

24 فى تاريخ ليفربول.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع الريدز.. شاهد

فرنسا: اجتماع طارئ في المفوضية الأوروبية حول الخلاف على الصيد مع بريطانيا

يحيي الكومي يعتذر على الهواء لـ طلعت يوسف ويكشف عن مدرب الفريق الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ