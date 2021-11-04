بيدرو بارني: كيروش سيقود مصر للمونديال.. وهذه أصعب مباراة عشناها مع جوزيه

قال بيدرو بارني المدرب المساعد السابق لمانويل جوزيه في النادي الأهلي، أن مباريات القمة دائما ساخنة، مشيرا إى إمكانية كارلوس كيروش مدرب المنتخب إلى قيادة الفراعنة لمونديال قطر 2022.

وأضاف بيدرو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أعرف كرة القدم المصرية جيدا، لعملي لسنوات طويلة".

وأردف: "أصعب مباراة أتذكرها في لقاءات القمة، المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وذلك نظرا للظروف الصعبة اجتماعيا لمصر وقتها، لكننا حسمنا اللقب بعدها".

وتابع: "المباريات دائما ضد الزمالك ساخنة، وأتذكر أننا كنا نملك فريقا قويا في الأهلي ونضم عناصر مميزة وحصدنا معهم الألقاب".

وواصل : "ترشيحات جوزيه لتدريبي الأهلي؟ كلها كانت أحاديث، لكنني لم أتلقى عرضا رسميا من النادي".

كما أكد بيدرو بارني المدرب المساعد السابق لمانويل جوزيه في النادي الأهلي، أن كارلوس كيروش قادر على قيادة مصر للمونديال.

وأتم : "كيروش مدرب كبير،ولديه سيرة ذاتية قوية ، مصر تضم عناصر مميزة، أبرزهم محمد صلاح ويمكنهم بالتأكيد الوصول للمونديال".

واختتم : "منتخب مصر حاليا أقوى من أنجولا، ولديها أفضلية للفوز في المباراة المقبلة".