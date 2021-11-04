الدوري المصري ولقاء مهم لـ مصطفى محمد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 4 / 11 / 2021، مجموعة من المباريات المثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري بجانب مباراة جالاتا سراي التركي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد لوكوموتيف موسكو بالدوري الأوروبي.

و يحل الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي، بينما يستضيف مصر المقاصة فريق سيراميكا، ويلتقي المقاولون العرب مع الطلائع، فيما يواجه الجونة فريق فاركو، وتختتم مباريات اليوم بلقاء لا يخلو من الندية والإثارة عندما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز.

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي × الإسماعيلي الساعة الثالثة عصرا على أون تايم سبورت.

مصر المقاصة × سيراميكا كليوباترا الساعة الثالثة على أون تايم سبورت 3.

الجونة × فاركو الساعة الخامسة والنصف على شاشة أون تايم سبورت 3.

المقاولون × طلائع الجيش الساعة الخامسة والنصف على شاشة أون تايم.

بيراميدز ×الاتحاد السكندري الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم.

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الاتحاد × الفتح الساعة السابعة إلا ربع على شاشة قناة ssc.

الهلال × ضمك الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة على شاشة ssc.

الفيصلي × أبها عند الساعة الخامسة على شاشة ssc.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي





ليون × سبارتا براج- الساعة 7:45 مساء

بروندبي× جلاسكو رينجرز- الساعة 7:45 مساء

ريال سوسييداد× شتورم غراتس - الساعة 7:45 مساء

موناكو× بي إس في آيندهوفن- الساعة 7:45 مساء

أولمبياكوس× آينتراخت فرانكفورت- الساعة 7:45 مساء

ليجيا وارسو× نابولي- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

كي آر سي جينك× وست هام يونايتد- الساعة 7:45 مساء

جالاتا سراي× لوكوموتيف موسكو- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي× سبارتاك موسكو- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

باير ليفركوزن × ريال بيتيس- الساعة 10 مساء

فرينكفاروزي × سيلتك- الساعة 10 مساء

سبورتينج براجا × لودوجوريتس رازجراد- الساعة 10 مساء

دينامو زغرب × رابيد فيينا - الساعة 10 مساء

مارسيليا × لاتسيو- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي





روما× بودو جليمت - الساعة 10 مساء

رين× مورا - الساعة 10 مساء

توتنهام× فيتيسه أرنهيم - الساعة 10 مساء