لبنان.. لقاءات تجمع بين قائد الجيش ومسئولين بأمريكا| ما القصة

أجرى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون عددا من اللقاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتمع مع رئيسة لجنة الموازنة في الحزب الجمهوري في الكونجرس Kay Granger.

والتقى عون، وفقا لـ “ليبانون فايلز”، تجمع الصداقة الأمريكية - اللبنانية الذي يضم نوباً من أصل لبناني بينهم دارين لحود وداريل عيسى.

كما عقد قائد الجيش اللبناني اجتماعا مع السيناتور Chris Murphy، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور Bob Menendez وعضو اللجنة السيناتور James Risch، بالإضافة إلى السيناتور John Ossoff

ووفقا لـ “ليبانون فايلز”، فإن اللقاءات بمجملها تمحورت حول الأوضاع العامة في لبنان وتأثيراتها على المؤسسة العسكرية، وبحث السبل الآيلة إلى مساعدتها ودعمها لتتمكن من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما تم التشديد خلال هذه اللقاءات على أهمية الاستقرار الأمني في لبنان وإشادة بدور الجيش في الحفاظ على الأمن رغم حدّة الظروف التي يمر بها العسكريون وقساوتها.