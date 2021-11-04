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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد اليوم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة انطلاق مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان لسوق العمل CAREERY والذي أطلقه مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وتقدم الدورات تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز CDC.

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وينطلق المشروع اليوم من خلال أقامة عدد من الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية، حيث أصبح المشروع كمتطلب إجباري لطلاب جامعة حلوان بجميع الكليات، يتم التدريب على المشروع داخل كليات الحرم الجامعي والكليات الخارجية وفي المدينة الجامعية

وأوضح الاستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلي إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث ان الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بجهود القائمين على المشروع مقدما الشكر لهم ولجهودهم في تنفيذه، موجها كلمة دعا فيها الطلاب الي ضرورة التسلح بالمهارات والجدارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر.

وقال الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

وأشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الي أهمية عقد هذه الدورات التدريبية للرقي بالفكر وتزويد الطلاب بعلوم جديدة، هذا بالإضافة إلى التواصل مع طلاب الكليات الأخرى وهو ما يساعد في دعم التواصل والترابط بين كليات الجامعة من مختلف التخصصات ما يسهم في تبادل الفكر وزيادة الخبرات.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز أن المشروع اصبح متطلب اساسي للطلاب، وتم إطلاقه عقب الحصول على موافقة مجلس الجامعة لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

 جدير بالذكر أن مشروع CAREERY يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، ودورات فرق العمل ومهارات الاتصال والتواصل، ودورات اللغة الانجليزية للعمل، و محادثة اللغة الإنجليزية للعمل، وأسس مشروعك الخاص، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وكذلك دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيفية التخطيط لمهام حياته، وتنظيم وادارة وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

جامعة حلوان مشروع تأهيل طلاب جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي CAREERY الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية

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