عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

" الدم بقي ميا"

ايمان الدربي
ايمان الدربي

عناوين مرعبة قرأناها في الأيام الماضية عن التعدي علي الفتيات والنساء من أجل ميراثهن ويبدو أن هذا المثل من التراث الشعبي القديم الذي كان يؤكد أن "الدم عمره مايبقي ميا "أصبح وهما. 

فهذا شاب يشعل النار في شقيقته بسبب الميراث بالدقهلية اثر خلاف بينهم علي الميراث وهذا آخر يقيد شقيقته لتصويرها بوضع مخل مع صديقه من أجل الميراث وهذا ثالث يقتل أخته بالسيارة بسبب إصرارها علي حصولها علي ميراثها . 

وللأسف انقلبت جرائم تقسيم الميراث إلى جرائم دموية حيث يظهر الجميع علي حقيقته وتنقطع حبال الود وتتناسي صلة الأرحام وتبدأ الصراعات والشجارات التي تنتهي غالبا بالقتل وسفك الدماء ويبدو أن بعض الرجال يريدون أن يعدلوا كلام الله ويحرموا ذويهم من النساء من ميراثهن وإلا القطيعة والهجران والحرمان من العزوة والسند المهمان جدا في بعض النجوع والقري والأماكن الشعبية أو القتل والفضيحة والضرب والأهانة .

 

وتشير آخر إحصائيات متاحة حول نزاعات المواريث أن 35 % من السيدات اللواتي حرمن ميراثهن تعرضن للإيذاء الجسدي و15% تعرضن للأبتزاز المادي و50% اضطررن للتنازل عن حقوقهن عبر الأبتزاز المعنوي وخوفهن من الخلافات الأسرية وغضب الأهل وقطع صلة الرحم.

 

وأشارت النسب وفق اصحاب الدعاوي المقدمة للمحاكم إلى أن 50% من الحرمان من الميراث يكون عن طريق الأشقاء الذكور و25% بسبب عناد الأمهات ورفضهن حصول بناتهن علي حقوقهن 25% عن طريق الآباء الذين يكتبون وهم أحياء كل شيء لأبنائهم الذكور .

 

ولأن هناك طقسا شائعا في الريف المصري في المواسم الدينية والأجتماعية يسمي الزيارة ورمزيته تتعلق بعقيدة السند وليس بالأطعمة والهدايا والمواسم فقط وحينما تحدث نزاعات علي الميراث فيهدد الأخ شقيقته بقطعه الزيارة مايعني أنها بلا سند وبلا ظهر  أمام أي مشكلات قد تتعرض لها مع زوجها أو الآخرين. 

فعلي النساء الاختيار فتقبل بعض النساء بمبلغ بسيط من المال أو التنازل عن الميراث خوفا من خسارة السند. 

وحقيقة حال المواريث في المدن أفضل نسبيا مما عليه في الريف ولكن مازال الكثير من السيدات في مصر يفضلن الحماية العائلية لأن الحماية القانونية في مصر ليست كافية وهذا ما أريد أن أتحدث عنه فأنني أطالب بتغليظ العقوبة علي كل من تسول له نفسه التجرؤ علي ذويه من النساء وسلب حقوقهن من الميراث بل وأطالب بتدخل الدولة لتقسيم الميراث بالعدل وحسب شرع الله في كتابه العزيز بمجرد استخراج إعلان الوراثة حتي لايحدث ما نراه من قتل ودماء وحرق لنساء وفتيات لأنهن طالبن فقط بحقهن الشرعي من الميراث.

ترشيحاتنا

شعراوي:دورات الـ (TOT) بمركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة

250 شركة عالمية من 20 دولة تشارك بمعرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA2021

غدا.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

"دراسة تُثبت حقيقة فعاليته".. أستاذ مناعة: لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا

مجلس حلبية خارج المشهد .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات النادى المصري

تكريم «بيج رامي» في احتفالات العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

الأرصاد تحذر من نشاط الشبورة على الطرق..والطقس غدا مستقر

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

واقعة اغتصاب طفلة بالإسكندرية.. والد الضحية باكيا: نفسي أعذبهم قبل إعدامهم.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ