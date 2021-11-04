تربية عين شمس تكرم أعضاء هيئة التدريس المدرجون ضمن أفضل 2% من علماء العالم

أعلنت جامعة عين شمس أنه قد أقيت يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا فعالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية الذين تم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات العالمية من جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية وبحضور أعضاء مجلس الكلية .

وأعرب الدكتور حازم راشد عن جزيل شكره وامتنانه لأعضاء هيئة التدريس المتميزين بحثياً حيث وصل عدد أعضاء هيئة التدريس المكرمين من الكلية 11 عضوا تمثل جميع الأقسام العلمية بالكلية.

وقد تم تكريم الأستاذ الدكتور محمود محمد النحاس والأستاذ الدكتور علاء الدين عبد الحليم والأستاذة الدكتورة سوزان صلاح الدين من قسم الفيزياء بالكلية ، وكذلك تم تكريم الأستاذ الدكتور مجدي شبل والأستاذ الدكتور خالد فؤاد والأستاذة الدكتورة منى سيف والأستاذ الدكتور مجدي أحمد ابراهيم والدكتورة هالة رشاد من قسم الكيمياء.

كما تم تكريم الأستاذ الدكتور نبيل توفيق الضبع من قسم الرياضيات ، وتم التكريم الأستاذة الدكتورة ايمان زكريا والأستاذة الدكتورة هبة ابراهيم من قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية وقد كان التكريم في جو من الترحيب والتهنئة من أعضاء مجلس الكلية والسادة الضيوف والشكر والتقدير لكلية التربية ولجامعة عين شمس لجهودها المشهودة في دعم البحث العلمى والباحثين.