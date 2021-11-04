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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ضعف المبيعات… فورد مافريك تعطي الضربة القاضية لهيونداي سانتا كروز

فورد مافريك
فورد مافريك

أفصحت الشركات عن أرقام مبيعات شهر أكتوبر الماضي، لتظهر بوضوح أن شاحنة الحجم الصغير فورد مافريك 2022، تسيطر على سوق شاحنات البيك أب المدمجة وتتفوق على هيونداي سانتا كروز.

 

وفقا لموقع "ذا درايف" المتخصص في السيارات، يشهد سوق السيارات عدة تقلبات في السنوات القليلة الماضية، فالمشترين بعد أن كانوا يتخلون عن سيارات السيدان لشراء الكروس أوفر متعددة الأوجه، أصبحت الموضة حاليا شراء شاحنات البيك أب حيث يتجه المشترون وخاصة الصغار منهم الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 25 إلى 35 عاما، بكامل قوتهم نحو شراء شاحنات بيك أب بدلا من السيارات التقليدية.

 

باعت هيونداي 4841 سيارة من سانتا كروز حتى الآن في عام 2021 ، منها 1848 سيارة بيعت في أكتوبر فقط، وهو الشهر الذي شهد طفرة في البيع. بينما باعت فورد الأمريكية أكثر من ضعف الرقم القياسي لشركة هيونداي بإجمالي 4140 سيارة فورد مافريك. بينما باعت شركة فورد إجمالي  4646 وحدة من مافريك منذ بداية عام 2021، بينما هيونداي باعت حتى الآن 4841 وحدة من سانتا كروز.

 

تقول شركة فورد أن عملاء مافريك في الآونة الأخيرة اختلفوا تمامًا عن الأشخاص الذين يتقدمون لشراء شاحنة بيك أب، العديد من مالكي مافريك الجدد هم من مشتري الشاحنات لأول مرة والذين لم يفكروا في شراء بيك أب من قبل. و25% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا. 

 

وأشارت فورد إلى أن هذه التركيبة الديمغرافية للمشترين الحاليين توضح مدى النقص الذي كان موجود سابقا في الخدمات المقدمة لفئة المشترين المبتدئين من الشباب في العشرينات والثلاثينات، خاصة وأن هذه الفئة كانت لا تشكل سوى 12 % من مشتري السيارات الجديدة بشكل عام.

فورد فورد مافريك هيونداي هيونداي سانتا كروز

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