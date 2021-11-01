إطلالة مميزة من فورد داخل معرض SEMA .. صور

يبدو أن معرض SEMA سوف يبهر محبي عالم السيارت بكل ماهو جديد وفريد، حيث يضم حزمة من الطرازات المعدلة، ومن بينها الكثير من الاصدارات الخاصة بشركة فورد الامريكية، وعلى رأسها فئة البيك اب مثل النسخة مافريك 2022 اير، مافريك Air Design، بالاضافة إلى توسي مافريك Tucci Maverick، وسيارتين من رينجرز.

اطلالة مميزة من فورد داخل معرض SEMA

تتميز توسي مافريك Tucci Maverick بمحرك ايكو بوست مكون من 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي،مع هيكل خارجي يحمل الكثير من لمسات الكربون، وسقف متعدد الاستخدامات مع امكانية التخييم الداخلي، إلى جانب مقصورة داخلية تضم 4 مقاعد من ماركة ريكارو الرياضية، بالاضافة إلى ملصقات جانبية واعلى ناحية الزجاج الأمامي.

بينما حصلت النسخة مافريك Air Design على جنوط رياضية 18 بوصة مدعومة بإطارات مقاس 31 بوصة ذات نقشات بارزة وغائرة مما تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى انظمة تعليق متطورة تأتي باللون الازرق، كما جاءت نسخة اخرى ذات مفهوم رباعي الابواب مدعومة بحزمة من المصابيح اعلى ناحية السقف، وعدد 2 من المصابيح الدائرية من ناحية الصادم الامامي.

وتظهر المساحات الخلفية من اصدارات البيك اب وهي تؤدي هذا المفهوم على اكمل وجه، من خلال حمل الاغراض المختلفة، بالاضافة إلى زيادات ناحية الرفارف الامامية والخلفية وخاصة اعلى منطقة الاقواس النصف دائرية، إلى جانب اصدار Ranger والذي تمتع بمحرك ايكو سبورت، وشدادات أمامية ذات دعامات قوية وكشاف ضوئئ عريض بالواجهة الامامية العلوية.