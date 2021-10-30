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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تطلق أول فيديو لسيارتها الكهربائية الخارقة Mustang Mach E 1400

فورد تطلق أول فيديو
فورد تطلق أول فيديو لسيارتها الكهربائية الخارقة Mustang Mach

نشرت شركة فورد الأمريكية فيديو علي موقعها الرسمي،  تكشف فيه الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة " Mustang Mach E 1400 موديل 2022 " بقيادة سائق سباقات الرالي فون جيتين جونيور في جزر فارو و التي تم أختيارها نظراً لعدم وجود قيود السرعة على أراضيها و تمتعها بطرق و ممرات طبيعية ساحرة.

و قام جيتين بالأنطلاق بأقصى سرعة لأبراز و أستعراض قوة السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة و الترويج لها عالمياً من خلال زيارة العديد من المواقع الطبييعية الشهيرة في جزر فارو و المرور من الطرق و الممرات الضيقة و التفرعات الوعرة.

و تأتي سيارة فورد  Mustang Mach E 1400الجديدة بمواصفات فنية مميزة للغاية تتألف من 7 محركات كهربائية ثلاثة منها تعمل بشكل حصري للعجلات الامامية و أربعة للعجلات الخلفية ، و تسطيع توليد قوة اجمالية تصل الي 1400 حصان  ( 1011 كيلوات) بنظام الدفع الرباعي و بطارية تبلغ سعتها 56.8 كيلووات في الساعة ، و تبلغ سرعتها 258 كيلومتر في الساعة.

و عبر فون جيتين بحماس عن مدى سعادتة بهذه التجربة الممتعة من القيادة ، و التي تتخطى حدود تجربة السيارات الكهربائية المنافسة ، و ذلك بفضل محركاتها السبع و بطاريتها الكبيرة التي تمثل حلماً تحول الي حقيقة ، و تقدم نظرة مستقبلية مشرقة ترسم ملامح صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل ، رغم أستغراقها بعض الوقت في عملية الانتاج.

وإلى جانب ذلك؛ فإن السائق الذي قام بالترويج لسيارة فورد  Mustang Mach E 1400 الجديدة، يعد هو المؤسس لشركة RTR المتخصصة في هندسة وتصنيع حزم الأداء العالي لفورد، كما قامت فورد بتعيينه سفيرا عالمياً لها.

و من الخارج قدمت Mustang Mach E 1400 بتصميم رياضي فريد من نوعة مشابهه  لسيارات الرالي و بجناح خلفي مصنوع من ألياف الكاربون يمكن تخصيصة و يعمل على تعزيز الثبات أثناء القيادة و نظام حركة الديناميكية الهوائية و مصابيح LED أمامية و خلفية و مصابيح أضاءة مائلة للخارج.

 

و في الداخل تتوفر بمقصورة داخلية واسعة و مريحة بفضل حزمة التجهيزات الداخلية المميزة التي زودت بها بالأضافة لأنظمة الترفيه المتطورة و شاشة كبيرة تعمل باللمس و دعم لأنظمة الأتصال بالأجهزة اللوحية و التصميم الداخلي الرياضي الذي يحمل نمطاً حديثاً بالأضافة للمواد عالية الجودة مما يجعلها توفر تجربة قيادة ممتعة و راقية .

فورد شركة فورد شركة فورد الامريكية موديل 2022 Mustang Mach E 1400

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