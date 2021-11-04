ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

مواد غذائية منتهي الصلاحية في البحيرة

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع التموين بعمل حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة أسفرت عن ضبط الآتى:-

- مخزن يقوم بتجميع السناكس والمقرمشات المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها داخل أكياس مرة أخرى.

- تاجر يقوم ببيع كاوتش موتوسيكل مجهول المصدر .

- محل مبيدات يبيع مبيدات مجهولة المصدر .

- ١٠ مخابز يقومون بإنتاج خبز ناقص الوزن .

- ضبط مخبزين يقومون بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .