لمواجهة كورونا.. مصادرة ١٨٣ شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

حملات مرورية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ١٦٣ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع (الروضة - الجمهورية - الروضة - عرابى عبد السلام الشاذلى الجيش - الكوبري العلوي - فلاقة - عرابى ) بمدينة دمنهور .

- رفع ١٧٠ حالة إشغال طريق مخالفة بنطاق شوارع (مدخل كفر الدوار - الحدائق - بورسعيد - التمليك )، كما تم إعدام ١٣٠ شيشة من المقاهي والكافتيريات بنطاق كفر الدوار.

- مصادرة ٥١ شيشة و ورفع ٩ حالات إشغال مخالفة برشيد حالة.

- تحرير ٣٧ محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة ٢ شيشة بمركز كوم حمادة.