محلية النواب: اجتماعات مكثفة للوقوف على إنشاء مستشفى بنها الجامعي

أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، عن تقدمه بإجراء مناقشة عامة بالبرلمان، بشأن ما يتعلق بإنشاء مستشفى بنها الجامعي، لاسيما وأنها الوحيدة داخل المحافظة.

وأوضح “ درويش” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن المستشفى القائمة غير صالحة إنشائيا ، لكونها متهالكة تماما،وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، للاطمئنان على حسن سير العمل داخل المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب عن اعتزامه على التقدم بسؤال برلماني موجه لكل من وزير التعليم العالي، و وزير التخطيط ، و وزير التنمية المحلية، للوقوف على هذه الإشكالية، وسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية لإتمامها.