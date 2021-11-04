بسبب خطأ آية قرآنية .. استبعاد كتاب من مكتبة مدرسة ثانوية فى القليوبية

قرر خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية في القليوبية استبعاد أي كتب بها أخطاء أو شوائب دينية أو سياسية وإعادة أي كتاب يتم ضبطه إلى مخازن الإدارة حيث اتخذ قرارا باستبعاد كتاب من مكتبة بمدرسة ثانوية ببنها لوجود خطأ في آية قرآنية.

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وأكد مدير إدارة بنها إن لجنة فحص كتب مكتبة مدرسة شبلنجة الثانوية فحصت الكتب بالمكتبة داخل المدرسة كاشفة وجود خطأ في كتاب مواقف من حياة العشرة المبشرين باللجنة يستوجب استبعاد الكتاب.

وتبين للجنة أن عدد صفحات الكتاب 467 صفحة ووجد أنه في صفحة رقم 95 بالكتاب، توجد آية من سورة الأحقاف ورقمها 15، وأنها طبعت بالكتاب غير ما هي عليه في القرآن الكريم، وقررت اللجنة استبعاد الكتاب من المكتبة وفق قول مدير عام إدارة بنها التعليمية.

وقال نبيل الشنواني موجه أول المكتبات بإدارة بنها التعليمية أنه في بداية كل عام دراسي يتم إرسال فاكس لجميع المدارس بتشكيل لجنة لفحص كتب المكتبة بها وتضم اللجنة مدرسي: لغة عربية ودين، ودراسات وإنجليزي.

واشار موجه أول المكتبات بإدارة بنها التعليمية مهمة هذه اللجنة فحص الكتب في المدرسة، واستبعاد أي كتاب به أخطاء أو شوائب ويتم عمل استرجاع للكتاب الذي يتم ضبطه وإعادته إلى مخازن الإدارة والتنبيه على جميع المدارس، إذا كانت به نسخة من هذا الكتاب يتم استبعاده فورا؛ حرصا على عقول أبنائنا.