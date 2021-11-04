أورمان الشرقية تشارك في المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالكشف على 800 مريض

اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تشارك فى مبادرة "نور حياة"، التي انطلقت اليوم الخميس، وذلك بالكشف على 800 مريضًا علي مدار يومين بالنادي الاجتماعي بمركز أبو حمّاد في محافظة الشرقية .

واضاف "شعبان" انه تستهدف المبادرة تقديم خدمات طبية متميزة في مجال أمراض العيون في أنحاء مصر من تشخيص وعلاج مبكر وعمل نظارات طبية للحد من الاصابة بالعمى، وضعف الإبصار.

وأكد شعبان أن المرضي من قرى القطاوية و نزلة العزازى و كفر العزازى و صفط الحنا و الصوة و كفر حافظ و طويحر المنشيه بمركز ابوحماد و مدينة القرين ، موضحاً ان مشاركة الجمعية في المبادرة سوف تتم عبر عدة محاور، بداية من تجميع المرضي من خلال فرع المكتب الزقازيق والانتقال للكشف عليهم، وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للمرضي وتوزيع هدايا عينية عليهم.

وأشار شعبان الي أن كل تلك الفعاليات تتم بالتنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة لامتلاكها أكبر صرح طبي لعلاج مرضى العيون، وتوفير أحدث الأجهزة