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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البطاطس بـ 10 جنيه والطماطم 4 جنيهات..أسعار الخضروات بالأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد اخر أسعار الخضروات بالأسواق حيث وصل سعر الطماطم، إلى 5 جنيهات للكيلو بدلا من 4.5 جنيه، والبطاطس من 7.5 لـ 10  جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5.5 جنيهات، والجزر 10 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر .

 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيه، والألوان بـ18 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

 

اسعار الخضروات الطماطم بطاطس

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