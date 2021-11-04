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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري .. ظهور خاص لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب |شاهد

الفنانة سهير رمزى
الفنانة سهير رمزى

خضعت الفنانة سهير رمزى الى جلسة تصويرة جديدة ، وتعد الاولى لها منذ إتخاذها قرار خلع الحجاب منذ ما يقرب من عامين . 

وظهرت سهير رمزى خلال جلسة التصوير بعدسة المصور الفوتوغرافى الشهير محمود عاشور وهى ترتدى فستانا من اللون الأحمر . 

وجاءت جلسة التصوير من أجل بوسترات مسلسها الجديد “ القاتل الذى أحبنى ” ، والذى تعود من خلال للدراما بعد غياب. 

سهير رمزى 

القاتل الذى أحبنى :

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى .

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتابعت سهير رمزى ، العمل من المقرر ان تدور احداثه فى إطار لايت كوميدى على مدار 30 حلقة فقط .

سهير رمزي: عرض مسلسل القاتل الذى أحبني خارج موسم رمضان

أبحث عن الجديد.. سهير رمزي: أجسد دور امرأة مكافحة في القاتل الذي أحبني

وأعربت الفنانة سهير رمزى عن سعادتها بعودتها إلى الدراما من خلال مسلسل القاتل الذي أحبني.

وتابعت سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها جسدت خلال مشوارها الفني عددا كبير من الأدوار، مما يجعل اختيارتها خلال الفترة الراهنة أمرا ليس سهلا.

وأضافت سهير رمزى : وجدت فى دورى ضمن أحداث مسلسل القاتل الذى أحبنى، شكلا جديدا سأظهر من خلال للجمهور، حيث أجسد دور امرأة مصرية مكافحة، إلا أنها تواجه مواقف كوميدية.

وأوضحت سهير رمزي: لأول مرة على شاشة الدراما التليفزيونية أجسد شخصية تنتمي إلى اللون اللايت كوميدي، وأتمنى أن أستطيع تقديمها بشكل جيد .

مسلسل القاتل الذى أحبني من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى القنوات الفضائية  خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة مسلسل القاتل الذى أحبني بجانب الفنان هانى رمزى والفنانة سهير رمزى كل من صلاح عبد الله ووفاء سالم ورانيا منصور.

سهير رمزي الفنانة سهير رمزي القاتل الذي أحبني هاني رمزي الفنان هانى رمزى

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