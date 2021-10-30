عاجل
أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر" أذكار بعد الصلاة .. فضلها وكيفية أدائها علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزي: عرض مسلسل القاتل الذى أحبني خارج موسم رمضان

سهير رمزى
سهير رمزى

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى . 

 

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى . 

 

وتابعت سهير رمزى ، العمل من المقرر ان تدور احداثه فى إطار لايت كوميدى على مدار 30 حلقة فقط . 

 

وأعربت الفنانة سهير رمزى عن سعادتها بعودتها إلى الدراما من خلال مسلسل القاتل الذي أحبني.

 

وتابعت سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها جسدت خلال مشوارها الفني عددا كبير من الأدوار، مما يجعل اختيارتها خلال الفترة الراهنة أمرا ليس سهلا.

 

وأضافت سهير رمزى : وجدت فى دورى ضمن أحداث مسلسل القاتل الذى أحبنى، شكلا جديدا سأظهر من خلال للجمهور، حيث أجسد دور امرأة مصرية مكافحة، إلا أنها تواجه مواقف كوميدية.

 

وأوضحت سهير رمزي: لأول مرة على شاشة الدراما التليفزيونية أجسد شخصية تنتمي إلى اللون اللايت كوميدي، وأتمنى أن أستطيع تقديمها بشكل جيد . 

مسلسل القاتل الذى أحبني من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى القنوات الفضائية  خلال الفترة المقبلة.

 

ويشارك فى بطولة مسلسل القاتل الذى أحبني بجانب الفنان هانى رمزى والفنانة سهير رمزى كل من صلاح عبد الله وووفاء سالم ورانيا منصور  .

 

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي.

 

وأضافت سهير رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة؛ أمر غير معقول، متابعة أنها غير مصابة بمرض البهاق كما يتردد.

 

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أن الشائعات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا؛ أصبحت أمرا عاديا نراه كل يوم، بل كل لحظة، محذرة متابعيها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للتريند. 

سهير رمزي صلاح عبد الله الفنان هانى رمزى الفنانة سهير رمزي الدراما التليفزيونية القاتل الذي أحبني

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية : الحكومة اللبنانية على شفا الإنهيار بعد قرار المملكة

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ