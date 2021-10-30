سهير رمزي: عرض مسلسل القاتل الذى أحبني خارج موسم رمضان

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تفاصيل مسلسلها الجديد " القاتل الذى أحبنى ، ، والذى تشارك فى بطولته الفنان هانى رمزى .

وقالت الفنانة سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل القاتل الذى أحبنى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتابعت سهير رمزى ، العمل من المقرر ان تدور احداثه فى إطار لايت كوميدى على مدار 30 حلقة فقط .

وأعربت الفنانة سهير رمزى عن سعادتها بعودتها إلى الدراما من خلال مسلسل القاتل الذي أحبني.

وتابعت سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها جسدت خلال مشوارها الفني عددا كبير من الأدوار، مما يجعل اختيارتها خلال الفترة الراهنة أمرا ليس سهلا.

وأضافت سهير رمزى : وجدت فى دورى ضمن أحداث مسلسل القاتل الذى أحبنى، شكلا جديدا سأظهر من خلال للجمهور، حيث أجسد دور امرأة مصرية مكافحة، إلا أنها تواجه مواقف كوميدية.

وأوضحت سهير رمزي: لأول مرة على شاشة الدراما التليفزيونية أجسد شخصية تنتمي إلى اللون اللايت كوميدي، وأتمنى أن أستطيع تقديمها بشكل جيد .

مسلسل القاتل الذى أحبني من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة مسلسل القاتل الذى أحبني بجانب الفنان هانى رمزى والفنانة سهير رمزى كل من صلاح عبد الله وووفاء سالم ورانيا منصور .

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي.

وأضافت سهير رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة؛ أمر غير معقول، متابعة أنها غير مصابة بمرض البهاق كما يتردد.

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أن الشائعات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا؛ أصبحت أمرا عاديا نراه كل يوم، بل كل لحظة، محذرة متابعيها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للتريند.