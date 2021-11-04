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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم استخدام جوزة
حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام

حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام.. أعيد الجدال عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام، خاصة بعد منشور تم تداوله يفيد بحرمتها سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعاً، ولا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل، موضحاً أن بعض الناس يقولون عنها إنها من قبيل المسكرات وبعضهم يقولون إنها من المفترات أى التى تضعف البدن، وهو ما عليه الفتوى بأنها من المفترات فطالما أنها بالقدر اليسير فلا حرج أما لو كانت بالقدر الكبير الذي يؤدي إلى ضعف البدن فلا تجوز.

ولفت إلى أن الفقهاء اتفقوا على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر.

حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جوزة الطيب من النباتات التي لا تفتر أو تسكر إلا بقدر كبير، ودار الإفتاء تجيز وضع القليل منها على الأطعمة بما لا يسبب تخدير، وهو من صور التغطية على العقل.

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم المسكر والمفطر، والقليل من جوزة الطيب الذي يوضع في الطعام بين أصابع اليدين ليس مفطرًا.

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حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام

فيما أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن جَوْز الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية.

 

وتابعت: ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدَم في تطييب الطعام والشراب.

 

وأردفت الإفتاء بأن الفقهاء اتفقوا على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر، وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب: [نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا]، وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم].

وأفادت الإفتاء، بأنه لا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.

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