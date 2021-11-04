تفاصيل المران الأخير للأهلي بالسلام قبل مواجهة الزمالك

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم بملعب السلام استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

وشارك جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في مران اليوم الذي شهد بعض التدريبات البدنية وفقرة خاصة عن الضربات الثابتة وركلات الجزاء.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإستبعاد محمود كهربا من معسكر الفريق الأحمر إستعداداً للقمة التي ضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لحراسة المرمي ومعه كريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد هاني وبدر بانون وايمن أشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف وحسام حسن ولويس ميكسيوني.

وشهد مران اليوم تألق كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو بصورة لافته للنظر ، فيما ظهر محمود عبدالمنعم كهربا في مران المستبعدين الذي أقيم بإستاد مختار التتش اليوم.