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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

جبنة
جبنة

يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين ، ولكنه قد يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

يتجنب بعض الأشخاص جبن الألبان بسبب حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز ، لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن ، أو كجزء من نظام غذائي نباتي.

يقدم الجبن عددًا من الفوائد الصحية ، بعضها مفاجئ. سواء كان اختيارًا صحيًا أم لا ، يعتمد على الفرد ونوع وكمية الجبن المستهلكة.

 

الكالسيوم مفيدًا للعظام والأسنان ، لكن الصوديوم (الملح) ليس كذلك محتوى الصوديوم العالي في الجبن - 696 مجم لكل كوب - قد يوازن التأثيرات الإيجابية للكالسيوم على ضغط الدم .

وفقًا لبعض الأبحاث ، يمكن أن يكون الكالسيوم نفسه غير صحي أيضًا بكميات كبيرة.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الألبان أو الكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا البيانات حول هذا الموضوع مختلطة.

إذا كنت قلقًا بشأن سرطان البروستاتا ، فناقش تناول منتجات الألبان مع طبيبك.


من المرجح أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 .

الدهون المشبعة : يوصي تقرير اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية (DGAC) لعام 2015 بالحد من تناول الدهون إلى 20 إلى 35 في المائة من السعرات الحرارية اليومية ، وتقليل الدهون المشبعة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية. هذا يعني أن الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 1800 سعر حراري يجب أن يستهلك أقل من 18 جرامًا يوميًا من الدهون المشبعة.

أونصة واحدة من جبنة الشيدر يحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية و 6 غرام من الدهون المشبعة.

وتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ، والسمنة ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن الدهون المشبعة من منتجات الألبان قد تكون أقل ضررًا من الدهون المشبعة من مصادر أخرى.

الصوديوم : إلى جانب الدهون ، يمكن أن يحتوي الصوديوم على نسبة عالية من بعض أنواع الجبن ، وخاصة الأجبان المصنعة ومنتجات "الجبن المنكهة".

الهرمونات : أثيرت مخاوف بشأن وجود هرمون الاستروجين وهرمونات الستيرويد الأخرى في منتجات الألبان. هؤلاء يمكن أن تعطل مصدر موثوق نظام الغدد الصماء ويحتمل أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان .

الحساسية وعدم التحمل والحساسية والتفاعلات
عدم تحمل اللاكتوز : يفتقر الشخص المصاب بعدم تحمل اللاكتوز إلى الإنزيم اللازم لتفكيك وهضم السكر الموجود في الحليب. قد يؤدي تناول الحليب ومنتجات الألبان إلى الانتفاخ أو انتفاخ البطن أو الإسهال .

تعتمد مستويات التسامح على الفرد. قد يكون شخص واحد قادرًا على تحمل منتجات الألبان القديمة التي تحتوي على مستويات منخفضة من اللاكتوز ، مثل الزبادي والجبن الصلب ، بينما يعاني الآخرون من رد فعل حتى على كمية صغيرة من منتجات الألبان.

قد تؤدي الأجبان الطرية والطازجة ، مثل الموزاريلا ، إلى رد فعل لدى الشخص المصاب بعدم تحمل اللاكتوز. ومع ذلك ، فإن الأجبان الصلبة ، مثل الجبن الشيدر والبارميزان ، تحتوي على مستويات أقل من اللاكتوز. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أنه يمكن استهلاك كمية صغيرة من هذه الجبن بأمان.

تحدث الحساسية بسبب رد فعل مناعي غير طبيعي لمحفزات معينة ، مثل بروتين الحليب ، سواء كان الكازين أو مصل اللبن. ينتج جهاز المناعة في الجسم جسمًا مضادًا للحساسية ، وهو الغلوبولين المناعي  ، عند تعرضه لمحفز.

تشمل أعراض الحساسية التنقيط الأنفي اللاحق ، والصفير عند التنفس ، والإسهال ، والقيء. في الحالات الأكثر شدة، يجوز للشخص تطوير الربو ، الأكزيما ، والنزيف، و الالتهاب الرئوي ، و الحساسية المفرطة ، أو صدمة

 يمكن أن يكون هذا أمرًا خطيرًا ، بل وقد يهدد الحياة.

يجب على أي شخص يعاني من حساسية تجاه الحليب أن يتجنب جميع منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن.

يمكن أن تؤدي الحساسية للكازين ، وهو بروتين موجود في الحليب ، إلى حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل احتقان الجيوب الأنفية وحب الشباب والطفح الجلدي والصداع النصفي .

يمكن لأي شخص يعاني من هذا النوع من الأعراض أن يطلب من اختصاصي التغذية إرشادهم من خلال نظام حمية الإقصاء أو إجراء اختبار حساسية الطعام لمعرفة ما إذا كان اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان .

يوجد الفوسفور بكميات كبيرة في بعض أنواع الجبن. قد يكون هذا ضارًا لمن يعانون من اضطراب في الكلى. إذا لم تتمكن الكلى من إزالة الفوسفور الزائد من الدم ، فقد يكون ذلك قاتلاً.

تم ربط تناول كميات كبيرة من الكالسيوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في بعض الدراسات ، لكن التحقيقات الأخرى لم تجد أي ارتباط بين الاثنين.

كثيرًا ما يُلاحظ الإمساك عند الأطفال الصغار الذين يستهلكون الكثير من منتجات الألبان أثناء تناولهم نظامًا غذائيًا منخفض الألياف ومعالجًا.

مثبطات أوكسيديز (MAOIs) هي الأدوية التي تستخدم لعلاج الاكتئاب و مرض باركنسون . قد يحتاج الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض الأمينية التيرامين ، الموجودة بشكل طبيعي في الجبن القديم واللحوم المعالجة والأطعمة المخللة والبيرة والنبيذ. كلما زاد عمر الطعام ، زاد محتوى التيرامين.

كما ارتبط الصداع النصفي والصداع بالأطعمة التي تحتوي على التيرامين. 

نظام غذائى الجبنة الكالسيوم مرض السكر سرطان البروستاتا

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