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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يمنع سفير جنوب إفريقيا من المشاركة بموسم قطف الزيتون| فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

رصدت عدسات وسائل الاعلام المختلفة في القدس عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعتدي على قاطفي الزيتون في شرق بيت لحم، وهو ما ادى الى نشوب مشادة محتدمة بين القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا في فلسطين، وأحد ضباط الاحتلال، الذي منعه من المشاركة بموسم قطف الزيتون.

ومنع الجيش الإسرائيلي سفير جنوب إفريقيا من المشاركة بموسم قطف الزيتون شرق بيت لحم. 
وذكرت وكالة الصحافة الوطنية الفلسطينية "نبأ"، أن "قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت أربعة مواطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الآخرين وأرغمتهم والسفير ليسيبا ماتشابا على مغادرة الأرض".

وقال تيسير أبو مفرح، مدير بلدية تقوع الواقعة في شرق بين لحم، وفقا لوكالة نبأ، "إنهم توجهوا برفقة القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين إلى مكان تواجد المواطنين في قطف ثمار الزيتون في المنطقة المحاطة بمستوطنة "تقوع أ"

 وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بمهاجمتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، قبل أن تقوم باحتجازه إلى جانب الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة ومواطنين آخرين".

وقال أبو مفرح إن القائم بأعمال سفير جنوب إفريقيا خاطب الجنود قائلا: "جئنا إلى هنا لنقف على حقيقة معاناة المزارع الفلسطيني. وسألهم لماذا يتم الاعتداء على المتواجدين، هم في أرضهم، ولهم الحق أن يقطفوا ثمار زيتونهم؟".

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