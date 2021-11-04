تقرير مفصل عن استثمارات شركة الحادي في منطقة بيت الوطن.. فيديو

عرض الإعلامي طاهر حمدي ، مقدم برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، تقريرا عن المشاريع الاستثمارية في منطقة بيت الوطن المتواجدة على طريق السويس وبجوار العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال بكر الحادي رئيس مجلس إدارة شركة الحادي للاستثمار العقاري، إن الشركة متواجدة في السوق العقاري منذ 20 عاما"، مضيفا:" الشركة تستثمر في منطقة بيت الوطن وتم توقيع شراكة مصرية كويتية للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع بكر الحادي :" منطقة بيت الوطن تعتبر من أفضل أماكن التجمع ومشاريع البناء مستمرة في منطقة بيت الوطن"، مضيفا:" أنصح الجميع بالاستثمار في منطقة بيت الوطن بالتجمع ".



ومن جانبه قال شمس الحادي عضو مجلس إدارة شركة الحادي للتطوير والاستثمار العقاري:" بيت الوطن يربط بين العاصمة الإدارية والتجمع الخامس ولدينا مشاريع استثمارية كثيرة في تلك المنطقة".

