موجودة فى 18 محافظة .. الأحوال المدنية تنشر مراكز تكنولوجية متنقلة

اضطلع قطاع الأحوال المدنية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة .

و قيام القطاع بتجهيز وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كسجلات مجهزة فنياً ولوجستياً بكافة الإمكانيات لتدعيم مكاتب الأحوال المدنية الجغرافية الثابتة ، ولدفعها بأماكن التجمعات الجماهيرية ، وما لاقته قوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة من إشادة واستحسان لدى المواطنين فى العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات.

تم الدفع بعدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين ببعض المناطق بعدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الإسكندرية – مطروح- سوهاج – أسيوط - قنا – الأقصر – أسوان –الشرقية – بورسعيد - المنوفية – الغربية – البحيرة – الدقهلية) .

وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مواكبة التطوير والتحديث المستمر فى كافة المجالات ، وتعظيم أوجه الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ، لاسيما فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين.