مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل

تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا صور لسباح كان راكبا للأمواج ، و فوجئ مصور التقط صور من مكان عال كاشف للبحر بوجود قرش أبيض ضخم يسبح أسفل السباح و كاد السباح أن يلمس زعانف القرش .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أحد المصورين التقط مشهدا مروعا لاحد السباحين أثناء سباحته بالمياه العميقة في البحر، و سمكة قرش ضخمة كانت تسبح أسفل السباح على بعد أمتار قليلة للغاية .



ظهرت سمكة القرش البيضاء في الصور تسبح بشكل هادئ للغاية و لا تسعى لإفتراس السباح على الرغم من المسافة القريبة للغاية للسباح من سمكة القرش مما اثار الجدل بين الرواد بسبب ثبات السباح رغم اقتراب يده منملامسة زعانف القرش .

ذكرت الصحيفة، أن السبب هو أن تلك المنطقة في مياه البحر يعتاد السباحين ركوب الأمواج فيها، و لا تعتبر اسماك القرش هؤلاء السباحين فريسة ولا يسببون لهم أي مشكلة فلا يهاجموهم .

جدير بالذكر أن الصورة التي التقطت و اثارت الجدل كانت بالفعل غريبة، بببسبب رد فعل السباح رغم اقتراب يده من ملامسة زعانف القرش إلا أن سمكة القرش لم تهاجمه على الاطلاق .

