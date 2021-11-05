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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل

صدى البلد

 تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا صور لسباح كان راكبا للأمواج ، و فوجئ مصور التقط صور من مكان عال كاشف للبحر بوجود قرش أبيض ضخم يسبح أسفل السباح و كاد السباح أن يلمس زعانف القرش . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن  أحد المصورين التقط مشهدا مروعا لاحد السباحين أثناء سباحته بالمياه العميقة في البحر، و سمكة قرش ضخمة كانت تسبح أسفل السباح على بعد أمتار قليلة للغاية . 

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ظهرت سمكة القرش البيضاء في الصور تسبح بشكل هادئ للغاية و لا تسعى لإفتراس السباح على الرغم من المسافة القريبة للغاية للسباح من سمكة القرش مما اثار الجدل بين الرواد بسبب ثبات السباح رغم اقتراب يده منملامسة زعانف القرش . 
ذكرت الصحيفة، أن السبب هو أن تلك المنطقة في مياه البحر يعتاد السباحين ركوب الأمواج فيها، و لا تعتبر اسماك القرش هؤلاء السباحين فريسة ولا يسببون لهم أي مشكلة فلا يهاجموهم . 
جدير بالذكر أن الصورة التي التقطت و اثارت الجدل كانت بالفعل غريبة، بببسبب رد فعل السباح رغم اقتراب يده من ملامسة زعانف القرش إلا أن سمكة القرش لم تهاجمه على الاطلاق . 
 

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مشهد غريب.. ظهور قرش أسفل سباح و رد فعله أثار الجدل

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