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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كادت تمزق قدمه.. القدر ينقذ شابًا بعد هجوم سمكة قرش عليه

صدى البلد

تعرَّض شاب بالغ من العمر 34 عامًا، لهجوم عنيف من سمكة قرش في البحر بأستراليا ولكن تمكن الشاب من سحب قدمه والقفز إلى باخرة كان بداخلها أصدقاؤه وتمكن من الفرار سريعا إلى اقرب مستشفى . 
و بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن الشاب كان برفقة أصدقائه على متن باخرة قرروا أن يستأجروها لقضاء يوم داخل المياه، إلا أن الأمور اتجهت نحو الطريق السيئ بعد قفز الشاب في المياه للسباحة. 

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بأعجوبة .. العناية الإلهية تنقذ رجلا من سمكة قرش

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اصطياد سمكة أسد خطيرة في بريطانيا.. شاهد

 

ظهرت سمكة قرش بشكل فاجئ الجميع، ولم يفهم الشاب أن هناك سمكة قرش ستلتهمه إلا حينما أدرك أن أصدقاءه يصرخون من الأعلى ويطلبون منه أن يخرج سريعا من المياه.

 
أوضح الشاب أن سمكة القرش كانت أسرع منه، وتمكنت من الوصول إلى ساقه وشعر أن ساقه كادت تتمزق بالفعل، إلا أنه سبح بكل قوته حتى وصل إلى الباخرة و قفز إلى الاعلى . 
جدير بالذكر أن الشاب تعرض لإصابات عديدة في قدمه التي كادت سمكة القرش أن تلتهمها أثناء تواجده في المياه ، وتوجه سريعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد شعوره بألم غير محتمل في قدمه. 
 

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