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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمريكا تستعد لتطعيم الأطفال من سن 5 لـ 11 عاماً بجرعات فايزر..تفاصيل

صدى البلد

قالت الدكتورة مني طنطاوي أستاذ طب الأطفال وأستاذ مساعد كلية طب نيوجرسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتطعيم الأطفال من سن 5 لـ  11 سنة بجرعات من لقاح فايزر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى"،:"لقاح فايزر ينتج عنه أعراض شديدة للأطفال أهمها التهاب فى عضلة القلب، مشيرة إلي أن  هذه الأعراض تنتهي  عقب يومين من تناول التطعيم.

وأشارت إلي أن هناك أبحاث ودراسات تتم حالياً لتطعيم الأطفال من سن 6 شهور حتى سن 4 سنوات، موضحة أن مقدار الجرعات هي 3 ملى جرام لسن 6 شهور لـ4 سنوات، وأن 10 ملى جرام لعمر من 5لـ11 وأن 30 ملى جرام لعمر أعلى من ذلك.

ولفتت إلي أن هناك 700 ألف طفل توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى أمريكا، منوهة إلي أن مستشفيات الأطفال والعنايات المركزة خلال الفترة الماضية كانت مليئة بالحالات الحرجة، لافتة إلى تقبل قطاع عريض من الأمريكان لتطعيم الأطفال.

الاعلامي رامي رضوان الولايات المتحدة فيروس كورونا رامي رضوان الاصابة بفيروس كورونا

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