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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل شاورما الفراخ

صدى البلد

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل شاورما الفراخ .


 

طريقة عمل شاورما الفراخ :


 

1- تُغسل صدور الدجاج جيداً بالماء وتُجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.


 

2- توضع شرائح الدجاج فى عُلبة بلستيكية ذات غطاء مُحكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.


 

3- تُخلط المكونات جيداً حتى تَمتزج ببعضها، ويُحكم إغلاق العُلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.


 

4- يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويُسكب به خليط الدجاج، ويُقلب حتى تَمتص الشرائح كل السوائل وتُأخذاللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.


 

5- كما يمكن شىّ شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.


 

طريقة عمل الطحينة:


 

1- تُسكب الطحينة فى وعاء عميق، ويضاف إليها عصيرالليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتُخلط المكوناتجيداً معاً.


 

2- كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تَسيل، ثم تُسكب فى صحن التقديم،


 

طريقة عمل السلطة:


 

1- تُغسل الطماطم بالماء الجارى وتُجفف بورق المطبخ، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة.


 

2- يقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة.


 

3- تُقطع البصلة إلى نصفين، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة.


 

4- تُضاف ½ كمية البقدونس المفرى الزبادى، وتُخلط به جيداً.


 

5- تُسكب شرائح شاورمة الدجاج فى وسط صحن الطحينة، ثم تُوزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار.


 

6- يُوزع خليط الزبادى حول طبقات الشاورمة، ويُنثر السماق والمتبقى من البقدونس المفرى على الطبقات، ثم تقدم السلطة مع الخُبزالعربى.

طريقة عمل شاورما الفراخ طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

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