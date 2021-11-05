قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل شاورما الفراخ .





طريقة عمل شاورما الفراخ :





1- تُغسل صدور الدجاج جيداً بالماء وتُجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.





2- توضع شرائح الدجاج فى عُلبة بلستيكية ذات غطاء مُحكم، ويضاف إليها زيت زيتون وعبوة خلطة الشاورما كنور.





3- تُخلط المكونات جيداً حتى تَمتزج ببعضها، ويُحكم إغلاق العُلبة وتترك فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة.





4- يُسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويُسكب به خليط الدجاج، ويُقلب حتى تَمتص الشرائح كل السوائل وتُأخذاللون الذهبى الفاتح أى حتى النضج.





5- كما يمكن شىّ شاورمة الدجاج على الشواية المنزلية.





طريقة عمل الطحينة:





1- تُسكب الطحينة فى وعاء عميق، ويضاف إليها عصيرالليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتُخلط المكوناتجيداً معاً.





2- كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تَسيل، ثم تُسكب فى صحن التقديم،





طريقة عمل السلطة:





1- تُغسل الطماطم بالماء الجارى وتُجفف بورق المطبخ، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة.





2- يقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة.





3- تُقطع البصلة إلى نصفين، ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة.





4- تُضاف ½ كمية البقدونس المفرى الزبادى، وتُخلط به جيداً.





5- تُسكب شرائح شاورمة الدجاج فى وسط صحن الطحينة، ثم تُوزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار.





6- يُوزع خليط الزبادى حول طبقات الشاورمة، ويُنثر السماق والمتبقى من البقدونس المفرى على الطبقات، ثم تقدم السلطة مع الخُبزالعربى.