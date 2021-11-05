صلاح عبد الله عن مباراة القمة: نفسي بكره يكون عيد الحب الكروي

شارك الفنان صلاح عبد الله رسالة لمشجعي كرة القدم المصرية عن مباراة القمة التي تجمع النادي الأهلي والزمالك غدا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق قائلا: “الغالب للمغلوب هاردلك والمغلوب للغالب مبروك وفي التعادل حصل خير إن شاء الله🤣صعبة دي؟!🤣 نفسي بكرة يكون عيد الحب الكروي”.



ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي.

وشهدت قائمة النادى الأهلى لمباراة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود متولي ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وصالح نصر وزياد طارق ومحمد محمود.



وفى الزمالك استبعد كارتييرون المدير الفنى للزمالك، أيمن حفنى وحازم إمام ومحمود شيكابالا “إيقاف” ورزاق سيسيه.



وفى الإطار ذاته، اقترب محمد عادل الحكم الدولي من إدارة مباراة القمة ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بشكل رسمي حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم ، واستقرت اللجنة بشكل تام ونهائي على تعيين محمد عادل بعد أن تم الاستقرار عليه بشكل رسمي في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى لجنة الحكام ، وفى حال وجود أي سبب غير فنى مثل كورونا وما إلى ذلك سيت الاستعانة بـ محمود البنا الذى يعد رقم 2 بالنسبة للجنة الحكام فى إدارة مباراة القمة .