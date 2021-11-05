السبت.. حصاد الفن والشعر بجاليري ضي

يشهد جاليري ضي غدًا السبت في السادسة مساء، أمسية شعرية حول معرض "حصاد" للفنان الكبير سامي البلشي، ويديرها الصحفي والشاعر محمد حربي.

الأمسية يحضرها عدد من الشعراء، منهم إبراهيم البجلاتي وأحمد المريخي وعمر شهريار وإبراهيم داود وهناء الغنيمي وعزة حسين ورضا أحمد وعبد الغفار العوضي، وهم أصحاب قصائد استلهموها من لوحات البلشي الحاضرة أمام جمهور الفن التشكيلي في معرضه الحالي بجاليري ضي.

كما يقدم عدد من نقاد الفن التشكيلي قراءات حول عناق الشعر والفن انطلاقا من تجربة البلشي، ومنهم الفنان والشاعر أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين.

ومن جانبه قال هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، إن أتيليه العرب مستمر في تنظيم أمسياته الثقافية المتنوعة المصاحبة لتنظيمه للمعارض التشكيلية، والتي تساهم هذه في سد الفجوة المزمنة بين المبدع والمتلقي.

وشهد جاليري ضي قبل أيام افتتاح معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي ويستمر لمدة شهر، بالتزامن مع معرضين آخرين للفنانين مصطفى بط وزعيم أحمد.