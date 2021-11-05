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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: ضبط موظف ينتحل صفة طبيب أسنان بالمحلة الكبرى

صدى البلد

تمكنت مديرية الصحة بالغربية ادارة العلاج من ضبط  (و . أ )  يقوم بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى ، يعمل موظف بإحدى مكاتب الصحة يقوم بالكشف على المرضى بعيادة اسنان مجهزة ويوجد أيضا بالعيادة غرفة ملحقة بها معمل اسنان وقد أقر المرضى الموجودين بالعيادة بأنه يقوم بالكشف الطبي عليهم وعمل إجراءات طبية مثل الحشو والخلع والتركيبات
وقد تم عمل محضر اثبات حالة بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

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جاء ذلك يتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزاره الصحه بالغربيه بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور حامد محمود ،  بعد ورود معلومات للإدارة الصحية بالمحلة ثاني ، إدارة العلاج الحر عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة ، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة. ، عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر.

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قامت اللجنة بالتفتيش على محل الواقعة وضبط الموظف منتحل صفة طبيب الأسنان بالمحلة العام  وذلك بعضوية الدكتور  أحمد الشيخ ( مفتش العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ) و الدكتور مهاب صلاح ( مفتش العلاج الحر بالمحله ثان ) والدكتور ابراهيم عامر ( مفتش العلاج الحر بالمحله اول ) .

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طبيب موظف انتحل صفة طبيب أسنان عيادة المحلة الكبرى غرفة مكاتب الصحة

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