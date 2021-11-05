شعراوي: تلقينا 1938 شكوى ونجحنا في حل 1526 بنسب 78.6% خلال شهر أكتوبر

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، رسالة شكر للسادة المحافظين وفرق عمل مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين علي العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة علي موقع الفيس بوك أو البريد الإلكتروني متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل ، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتي يتحقق رضا المواطن علي مستوي الخدمات المقدمة اليه في جميع الوحدات المحلية.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى نهاية اكتوبر 2021 حوالى 391 ألف رسالة منها أكثر من 74 ألف شكوي تم حل 72 ألفا منها بنسبة 96.8% ، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك أكثر من 66 ألف متابعا.

واستعرض التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي عن جهود المبادرة خلال شهر أكتوبر 2021 ، حيث تلقت المبادرة حوالى 11 ألف رسالة منها 1938 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ، ونجحت المبادرة في حل 1526 شكوى بنسبة 78.6% وجارى حل 412 شكوي .

وأكد شعراوي، أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر أكتوبر هي محافظات الجيزة و القاهرة و القليوبية والإسكندرية والدقهلية و المنيا و البحيرة مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة .

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1163 شكوى والإشغالات 628 شكوى ثم مخالفات البناء 85 شكوى ، وشكاوى التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 48 شكوى ، و شكاوى الفساد و عددها 6 شكاوى بالإضافة الي تلقي المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" و عدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8397 رسالة تضمنت 1618شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 79 % ، وتلقت صفحة الفيس بوك 298 شكوي تم حلها بنسبة 76.5% والبريد الإلكتروني 22 شكوى تم حلها بنسبة 82 % وتلقي الخط الساخن 382 اتصالاً تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .

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