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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كروت الأخلاق.. أخصائي اجتماعي يطبق نموذجا مشرفا في مدارس مطروح

مبادرة كروت الأخلاق
مبادرة كروت الأخلاق

قال عبد الوهاب عبد الخالق، أخصائي اجتماعي في مدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح، صاحب مبادرة كروت الأخلاق، إن المبادرة مطبقة منذ 3 أعوام في المدارس السابقة التي كان يعمل بها، بهدف تشجيع التلاميذ على التحلي بالأخلاق الحميدة، وهو ما غيّر سلوك الطلاب إلى الأفضل.


وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المبادرة عن كارت يتم تسليمه إلى المعلمين في الطابور، ويقومون بتسليمه في نهاية كل حصة للطالب الأكثر التزاما، وفي نهاية الأسبوع يتم تكريم الحائزين على أعلى عدد من الكروت، وبالنسبة لحملة الكارت الواحد فإنهم يحصلون على قطعة شوكولاتة وهو ما يشعرهم بالفخر. 


وتابع أخصائي اجتماعي في مدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح: «نحاول على قدر الإمكان حصر الأمر وعدم التوسع فيه بشكل كبير حتى لا يفقد قيمته ، والجوائز تكون بسيطة مثل الأقلام الرصاص والأقلام الجاف، والطلاب ملتزمون بهذه المبادرة، حتى أن المعلمين يطالبونني بزيادة القيمة المالية لجوائز المبادرة على حسابهم، والمديرة تدعم المبادرة، ونؤكد على أهمية أن يكون عدد الكروت محدودا». 

وأشار، إلى أنه حصل على الفكرة من الخارج، حيث تهتم هذه البلدان بالسلوكيات القويمة والأخلاق الحميدة، فهناك بطاقات أخلاق وشيكات سلوكية، لافتًا إلى أنه يسلمها للمشرفين الذين يزورون المدرسة لتوزيعها على المدارس الأخرى لتطبيق الفكرة.

عبد الوهاب عبد الخالق مبادرة كروت الأخلاق المدارس محمد الشاذلي هدير أبو زيد

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