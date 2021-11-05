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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام الدورة التدريبية لـ 120 ممرضة عن التعامل مع مرضي الكلي بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، تم التكليف بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

 

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية لتمريض الكلي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي نظمتها إدارة الطب العلاجي بالمديرية بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وبإشراف مسئولة الكلى الصناعي بالمديرية، حيث تم تدريب ١٢٠ ممرضة من الفرق الطبية بأقسام الكلى الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية.

وذلك في ثلاث مراكز تدريبية بمستشفيات "أولاد صقر، بلبيس، وديرب نجم"، والتي استمرت لمدة ٥ أيام، تم خلالها التدريب على أعمال الكلي الصناعي، وتطبيق برنامج نظري وعملي للغسيل الكلوي، وطرق تطبيق معايير الجودة، ومعايير NSR بأقسام الكلي، والتوعية بسلامة المريض وسلامة الدواء، وتمييز أصناف الدواء عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية استيفاء الملفات الطبية للمرضى، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

 

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لقطاع الطب العلاجي، ولإدارة الطب العلاجي، مسئولة الكلي بالمديرية، ولجميع القائمين علي التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

الشرقية برنامج الصحة التعليم مستشفيات صحة المستشفى

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