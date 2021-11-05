عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

جلسة للتشاور بمركز أسيوط لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

صدى البلد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة التشاور التي عقدت لأهالي مركز ومدينة أسيوط بمقر الغرفة التجارية للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" تصل قرية بني مر في أسيوط

مؤتمر بهندسة أسيوط.. البحث عن مصادر المياه غير التقليدية لسد العجز المائي


جاء ذلك بحضور مصطفى بدران وعلاء سليمان عضوا مجلس النواب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة والمهندس أحمد عمر منسق ببرنامج التنمية المحلية والمهندس أحمد صلاح مدير المشروعات والتخطيط بالمحافظة وفتحي صلاح عضو وحدة التنفيذ ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي وعدد كبير من الإعلامين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبال كبير من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة فى حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن ادراجها في الخطة الاستثمارية.
حيث استعرض المحافظ – خلال الجلسة – بعض المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها بقرى مركز أسيوط ومنها مشروعات الصرف الصحي العملاقة (مشروع صرف صحي بني غالب) لخدمة 14 قرى بشمال مركز أسيوط ومشروع محطة صرف صحي قرية شطب والتي تخدم قرى جنوب مركز أسيوط فضلًا عن المشروعات الخدمية في قطاع التعليم والوحدات الصحية وأعمال الرصف وتبطين الترع وإنارة الشوارع والتوسع في وحدات الاطفاء والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.
كما استمع المحافظ إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إداراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة مجدداً مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور لمناقشة المشروعات التى سيتم ادراجها في خطط المحافظة حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.
وأوضح المحافظ إنه يجري تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية التي تم الاعلان عنها بكافة وسائل الاعلام لتشمل 13 مركز وحي على أن يتم استكمال باقي الجلسات بحضور رئيس المركز ومسئولي الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية حيث تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2022- 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) بمركز ديروط  يوم السبت الموافق 6 نوفمبر فى تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادى المعلمين وستعقد جلسة التشاور لمركز منفلوط يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر قاعة الشيراتون بمدينة منفلوط وستعقد جلسة التشاور لمركز الفتح يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الاجتماعية بمساكن الفتح الساعة 12 ظهرًا وستعقد جلسة التشاور لمركز ساحل سليم يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة ساحل سليم وستعقد جلسة التشاور لمركز أبوتيج يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لافتاً الى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو ،فضلاً عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

IMG-20211105-WA0030
IMG-20211105-WA0030
IMG-20211105-WA0029
IMG-20211105-WA0029
IMG-20211105-WA0032
IMG-20211105-WA0032
IMG-20211105-WA0031
IMG-20211105-WA0031
IMG-20211105-WA0033
IMG-20211105-WA0033
IMG-20211105-WA0034
IMG-20211105-WA0034
IMG-20211105-WA0035
IMG-20211105-WA0035
IMG-20211105-WA0036
IMG-20211105-WA0036
محافظ أسيوط عصام سعد اخبار اسيوط جلسات التشاور الخطة الاستثمارية العام المالي مركز أسيوط

موضوعات متعلقة

لمجابهة الأزمات والكوارث.. محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة المياه

مؤتمر طب الأطفال بجامعة أسيوط: خسائر الأخطاء الطبية 20 بليون دولار

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير مصر باليابان سبل جذب الاستثمارات

رسميا.. السد القطري يعلن رحيل تشافي إلى برشلونة

دليل الجماهير لحضور قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز

بابا الفاتيكان وأبو مازن يؤكدان على ضرورة حل الدولتين وإبعاد القدس عن الصراع

علي جمعة: إحسان عبادة المسلم بإصلاح هذه العلاقات الثلاث.. فيديو

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

بعد تحرير الرهائن وضبطه.. حبس خط الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

الكشف عن سبب دعوة حكومة الصين تخزين المواد الغذائية لمواطنيها.. تفاصيل

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

رغم جمالهن الشديد .. فنانات لم يتزوجن| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ