عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة تنمية الصعيد تستكمل جولاتها لتفقد عدد من المشروعات بأسوان

مشروعات هيئة تنمية
مشروعات هيئة تنمية الصعيد بأسوان

تستكمل هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، جولتها بمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، بزيارة القرى النوبية ومدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لتفقد عدد من المشروعات الجارية والمقرر تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى.

 

وتشمل جولة وفد الهيئة، زيارة قرية توماس وعافية "قرى بحيرة ناصر"، وزيارة منطقة خور قندى "برفقة مجموعة من المستثمرين"، ثم التوجه إلى مدينة أبوسمبل برفقة مستثمرين لزيارة معبد أبوسمبل.

 

واقرأ أيضًا:

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبو سمبل

محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يدشنان مشروع الدواجن ببنبان بـ250 ألف جنيه

وكانت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وضعا أمس، حجر الأساس لأكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان، ويتسع هذا المشروع الحيوى لطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد، مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

ومن جانبه كشف اللواء أشرف عطية عن أن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكافة المجالات حيث وصل حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى مما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.

 

وأكد المحافظ بأن الخريطة الاستثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة من خلال جذب فرص استثمارية جديدة ، بجانب إطلاق يد الإستثمار في المنطقة الصناعية بالعلاقى والمنطقة الفوسفاتية بوادى هلال ، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مناطق صناعية حرفية في الجنينة والشباك بنصر النوبة وكركر بأسوان والرمادى قبلى بإدفو.

 

وأشاد أشرف عطية بالدور الحيوى لهيئة تنمية الصعيد والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضخ إستثمارات في مشروعات كثيفة العمالة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة ، وهو الذى يتوازى مع العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حياة كريمة والبنية التحتية والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل لإحداث نقلة نوعية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

 

ومن جانبه عرض اللواء مهندس شريف أحمد صالح المشروعات المشتركة بين الهيئة والمحافظة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الحالية تتضمن 7 مشروعات استثمارية في مجالات متنوعة من أبرزهم مشروع الدواجن التكاملى ، بجانب إقامة عدد 3 مناطق لوجستية للبضائع والتمور والمانجو ، وأيضاً مشروعات أخرى لتدوير مخلفات الجرانيت والقمامة ، علاوة على مشروع إقامة مدينة الجرانيت بالعلاقى بمساحة 650 فدان.

ولفت، إلى أن هذا يتوازى مع إقامة عدد آخر من المشروعات مثل مشروع تطوير زراعة قصب السكر بكوم أمبو ، وكذا مشروعات أخرى تنموية بقرى المنصورية بدراو ، وتوماس وعافية بنصر النوبة ، وخور قندى بأبو سمبل السياحية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان أبو سمبل

ترشيحاتنا

العراق.. محاولات باقتحام المنطقة الخضراء ورفع حالة التأهب القصوى

أبو دراع.. صاحب أغرب وأكبر ذراعين في مصر يكشف السر.. فيديو

برلماني: التعادل الإيجابي يحسم القمة 123 بين الأهلي والزمالك

النشرة الدينية.. أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. والمؤسسات تحذر الجماهير من التعصب الرياضي

حريق هائل بأحد المراكب النيلية في رأس البر

سفراء دول أمريكا اللاتينية: المتحف القومي للحضارة منارة ثقافية حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ