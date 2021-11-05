هيئة تنمية الصعيد تستكمل جولاتها لتفقد عدد من المشروعات بأسوان

تستكمل هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، جولتها بمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، بزيارة القرى النوبية ومدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لتفقد عدد من المشروعات الجارية والمقرر تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى.

وتشمل جولة وفد الهيئة، زيارة قرية توماس وعافية "قرى بحيرة ناصر"، وزيارة منطقة خور قندى "برفقة مجموعة من المستثمرين"، ثم التوجه إلى مدينة أبوسمبل برفقة مستثمرين لزيارة معبد أبوسمبل.

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وكانت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وضعا أمس، حجر الأساس لأكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان، ويتسع هذا المشروع الحيوى لطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد، مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلى ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

ومن جانبه كشف اللواء أشرف عطية عن أن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكافة المجالات حيث وصل حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى مما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.

وأكد المحافظ بأن الخريطة الاستثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة من خلال جذب فرص استثمارية جديدة ، بجانب إطلاق يد الإستثمار في المنطقة الصناعية بالعلاقى والمنطقة الفوسفاتية بوادى هلال ، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مناطق صناعية حرفية في الجنينة والشباك بنصر النوبة وكركر بأسوان والرمادى قبلى بإدفو.

وأشاد أشرف عطية بالدور الحيوى لهيئة تنمية الصعيد والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضخ إستثمارات في مشروعات كثيفة العمالة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة ، وهو الذى يتوازى مع العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حياة كريمة والبنية التحتية والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل لإحداث نقلة نوعية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

ومن جانبه عرض اللواء مهندس شريف أحمد صالح المشروعات المشتركة بين الهيئة والمحافظة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الحالية تتضمن 7 مشروعات استثمارية في مجالات متنوعة من أبرزهم مشروع الدواجن التكاملى ، بجانب إقامة عدد 3 مناطق لوجستية للبضائع والتمور والمانجو ، وأيضاً مشروعات أخرى لتدوير مخلفات الجرانيت والقمامة ، علاوة على مشروع إقامة مدينة الجرانيت بالعلاقى بمساحة 650 فدان.

ولفت، إلى أن هذا يتوازى مع إقامة عدد آخر من المشروعات مثل مشروع تطوير زراعة قصب السكر بكوم أمبو ، وكذا مشروعات أخرى تنموية بقرى المنصورية بدراو ، وتوماس وعافية بنصر النوبة ، وخور قندى بأبو سمبل السياحية.