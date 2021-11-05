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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة فاخر تدلي بصوتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية

هالة فاخر
هالة فاخر

حضر منذ قليل ؛ عدد من الفنانين يأتي في مقدمتهم  هالة فاخر، عفاف رشاد، محمد ابو داوود، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، عبد الله مشرف، إيمي طلعت زكريا، أحمد صيام وذلك الادلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

 

حضر أكثر من ٢٥٠ عضوا خلال الساعات الاولي من اليوم  ،للأدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ليكتمل بذلك  النصاب القانوني للانتخابات.

ويقدر النصاب القانوني للانتخابات حضور  نسبة 10٪ من عدد الأعضاء وهم 250 عضوًا، وهو ما حدث بالفعل ليكتمل بذلك النصاب القانوني .
 

حرص عدد من نجوم الفن على الادلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية التي تقام الان بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

 

وكان أول المتواجدين الفنان محمود حميدة والفنان أيمن الشيوي ومن المرشحين حضر أحمد سلامة وعزوز عادل ووائل عبد الله وأيمن عزب ومنبر مكرم  .

كما حرصت الفنانة  علا رامي على الحضور برفقه ابنها الفنان  عمر خورشيد  ؛ حيث يعد هذا هو الظهور الأول لهما بعد وفاة طليقها  إيهاب خورشيد  منذ شهر ونص .

 

كما حرص دكتور أشرف زكى على التواجد منذ بداية اليوم لدعم قائمته في الإنتخابات والتى أعلن عنها للمرة الأولى .

انتخابات التجديد النصفي:

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا  وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية  عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

 

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشي اركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

 

أشرف زكي: المهن التمثيلية أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات
 

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

 

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها اليوم وأنا أعلن تأييدي لخماسي  المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

 

اختتم أشرف زكي  :" لا أفرض على أحد  أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها.

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هالة فاخر عبد الله مشرف ايمي طلعت زكريا احمد صيام محمد ابو داوود

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