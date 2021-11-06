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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة الـ 150 ألف درهم إماراتي.. مواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

باقة الـ150 ألف درهم
باقة الـ150 ألف درهم اماراتي..مواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2

يتميز السوق الإماراتي للسيارات بتنوع إصداراته حسب احتياجات المستهلكين، خاصة فئة “السيدان” الأكثر شهرة و انتشارا عالميا، والتى يتنافس فيها كبرى الماركات العالمية، لحصد أكبر حصة سوقية قدر الإمكان فى إصدارات 2021 .

 

1 ـ كيا ستيجير

تأتي  السيارة كيا ستينجير موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، قادر على انتاج قوة 300 حصان، وعزم أقصى للدوران 422 نيوتن/متر، وبها محرك اخر سداسي الأسطوانات، سعة 3300 سي سي، ينتج قوة 368 حصان، و 510 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وتضمنت سيارة كيا موديل 2021 من الداخل بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة 10.25 بوصة، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومكيف هواء متعدد المناطق، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة النقاط العمياء، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم، وكاميرا 360 درجة.

أسعار كيا ستينجير موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى PS بسعر 132 ألف درهم.

الفئة الثانية FULL OPTION بسعر 175 ألف درهم.

2 ـ هيونداي سوناتا

تتمتع سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يولد قوة 152 حصانا، يعمل مع محرك كهربائي يولد قوة مجمعة تبلغ 205 حصان، وعزم الدوران 192 نيوتن. متر، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 24.6 كم في اللتر الواحد، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 

بالإضافة إلى حساسات أمامية وكاميرا 360 ، وتأتي المرايا الجانبية بمؤشر الانعطاف  LED، وكاميرا جانبية، وتتوفر بثلاث مقاسات للجنوط 16 أو 17 أو 18 بوصة، بها عجلة قيادة متعددة المهام، كاسيت أندرويد أوتو و أبل كار بلاي.

أسعار هيونداي سوناتا موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى  BASE بسعر 87 ألف درهم.

الفئة الثانية  MID OPTION  بسعر 98 ألف درهم.

الفئة الثالثة  FULL OPTION بسعر 124 ألف درهم.

3 ـ سكودا سوبيرب 

تأتي النسخة الأولى للسيارة سكودا سوبيرب بمحرك سعة 1400 سي سي و تسارع من 0 الى 100 كم في 8.9 ثانية وبقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر.  أما النسخة الثانية فتأتي بمحرك تيربو بسعة 2000 سي سي و تسارع من 0 الى 100 كم في 5.9 ثانية وبقوة 280 حصان وعزم 350 نيوتن.متر.

 

تأتي بمنظومة فرامل قوية بها توزيع اليكتروني للفرامل ونظام الفرامل المساعد ، وحصلت علي الثبات الإلكتروني وحساسات امامية وخلفية ، و شاشة وسطية بقياس 12 بوصة وشاشة في لوحة السيارة بقياس 3,8 بوصة، وجنوط رياضية بقياس 17 او 19 بوصة حسب الاختيار ، و مخرج عادم رياضي وأيضا فتحة سقف كهربائية ، مرايا جانبية كهربائية.

أسعار سكودا سوبيرب موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى  TSI ACTIVE بسعر 96 ألف درهم.

الفئة الثانية  TSI AMBITION بسعر 125 ألف درهم.

الفئة الثالثة  TSI L&K بسعر  135 ألف درهم.

4 ـ اوبل انسيجنيا

وتأتي سيارة اوبل السيدان 2021 بمحرك أربعة اسطوانات، سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 الي 100 خلال 9 ثواني .

 

دعمت سيارة اوبل انسيجنيا 2021 تأتي بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP و متاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن أقصى درجات الراحة للسائق .

اسعار أوبل امسيجنيا موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى  ELEGANCE   بسعر  119 ألف درهم.

الفئة الثانية  ELEGANCE PLUS بسعر139 ألف درهم.

5 ـ كيا اوبتيما

تتمتع سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 194 حصان عند 6100 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 246 نيوتن.متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات Dual Clutch، أما المحرك الثاني سعة 2000 سي سي، قوة 158 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 196 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات.

 

تأتي سيارة كيا أوبتيما موديل 2021 بخمسة وضعيات للقيادة، مقاعد أمامية قابلة للتسخين والتبريد، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مخارج USB في الخلف، شاشة عدادات بحجم 12.3 بوصة، و شاشة وسطية باللمس بحجم 10 بوصة، ودعم لخدمتي آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

أسعار كيا أوبتيما موديل 2021 في الإمارات:

الفئة الأولى  T-GDI GT بسعر 75 ألف درهم.

الفئة الأولى  GDI  بسعر 93 ألف درهم.

السوق الاماراتي السيدان كيا هيونداي سكودا كيا ستينجير هيونداي سوناتا سكودا سوبيرب اوبل السيدان كيا أوبتيما

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