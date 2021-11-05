مكافحة المخدرات بوسط الصعيد تضبط عاطلا بحوزته 50 طربة حشيش

تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بوسط الصعيد، من ضبط عاطل، لحيازته 50 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بمحافظة سوهاج.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بوسط الصعيد برئاسة العميد محمد الضبع رئيس المنطقة والعقيد احمد حفني رئيس فرع سوهاج، بقيام جابر م م ف وشهرته صبره، 56 سنة، عاطل، ومقيم الزاوية مركز أسيوط بالاتجار فى المواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وفي كمين اعد له بجوار كوبري أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، ضبط بحوزته ٥٠ طربة حشيش، ٤٢٥٠ جنيه، وهاتف، ومطواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.