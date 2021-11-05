خاص| مدرب زامبيا السابق: موسيماني قادر على حسم قمة الأهلي والزمالك

أكد ويدسون نييرندا مدرب منتخب زامبيا السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واحدة من أكبر 3 ديربيات في إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة في الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف مدرب منتخب زامبيا السابق في تصريحات خاصة لصدي البلد: “أعتز بمشاهدة ديربي شمال إفريقيا واستمتع بهذا هنا في جنوب إفريقيا”.

وأكمل: “كنت أحد اللاعبين الذين لعبت في ديربي SA PSL عندما لعبت مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي خلال عام 1994”.

وأكمل: “مباريات الديربي تثير الأعصاب وتحتاج إلى لاعبين علي قدرة عالٍية من الخبرة والمهارة لحسم تلك المواقف ويستمتعون بها”.

وأوضح: “في مباراة الأهلي والزمالك ليس من السهل التكهن بالنتيجة لكني اتوقع الفوز لأخي بيتسو موسيماني لأنه قادر علي تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأردف: “بالحديث عن ميكيسوني، أعتقد أنه بمرور الوقت الذي يبدأ فيه الشاب العمل سيكون لا يمكن المساس به وكذلك بيرسي تاو سيكون أيضًا محبوبًا لجماهير الأهلي”.

الأهلي ضد الزمالك:

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الليلة، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الممتاز، من بيراميدز.

واكتسح الأهلي نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما تغلب على البنك الأهلي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة اللاعبين التي دخل بهم في معسكر مغلق، أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، في خطف الثلاث نقاط من الأهلي واقتناص صدارة الدوري.

وحقق الزمالك بداية مثالية أيضا، في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، وعلى طلائع الجيش بنفس النتيجة، في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي والزمالك:

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك:

الأهلي أغلى فريق في الدوري المصري، حيث تبلغ قيمته التسويقية 29.18 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، يليه بيراميدز ثانيا بـ 19.38 مليون يورو.



الزمالك يحتل المركز الثالث في قائمة أغلى فرق الدوري المصري بـ 18.93 مليون يورو.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو أغلى لاعب في لاعب في الفريقين، حيث تبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، يليه أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك 2.2 مليون يورو