جامعة القاهرة فى أسبوع .. افتتاح وحدة حديثي الولادة بمسستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال .. كلية جديدة لعلوم الطاقة بـ 6 أكتوبر

‎اللواء محمد الأمين:

وحدة جديدة على أعلى مستوى لرعاية حديثي الولادة



الخشت: إنشاء الكلية يراعى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الاخبار و الاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى :

‎افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش "المنيرة" للأطفال بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم من صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف دعم مراكز رعاية حديثي الولادة وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين. وعقب الافتتاح تم تفقد أعمال الترميم والتطوير والتجديد للمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام.

‎حضر الافتتاح والجولة التفقدية عميدة كلية طب قصر العيني، وعميد المعهد القومي للأورام، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرة مستشفى أبو الريش المنيرة، وممثلين عن صندوق تحيا مصر، والشركة المنفذة.

‎وخلال كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تطوير وتجهيز وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش المنيرة للأطفال تم وفقًا للمعايير العالمية للجودة الصحية ومكافحة العدوى بهدف خدمة نحو 800 طفل مبتسر تستقبلهم الوحدة سنويًا من كافة أنحاء مصر وتعالجهم بالمجان.

‎وأكد اللواء محمد الأمين رئيس صندوق تحيا مصر أن الوحدة الجديدة على أعلى مستوى لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين بدعم من صندوق "تحيا مصر" ومؤسسات المجتمع المدني.

‎ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تزويد الوحدة بأكثر من 100 جهاز، تشمل 22 حضانة، وأجهزة تنفس وضغط المجرى الهوائي، ووحدات إفاقة، وحضانة محمولة، وأجهزة قياس الصفراء وضخ السوائل.

‎وأضاف د. محمد الخشت، أن تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ويأتي في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالقطاع الطبي ومشروعها الخاص بتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية عالية المستوى تلائم مكانة الجامعة العريقة وإمكاناتها ودورها المجتمعي والخدمي، وتساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ورفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى استمرار عمليات تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال على مدار 4 سنوات، والتي شملت مؤخرًا افتتاح عدة وحدات من بينها وحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، وحدة الكبد، ووحدة الغدد الصماء والسكر بسعة 22 سريرًا، مضيفًا أنه جاري تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بالمستشفى، منها رعاية العمليات الجراحية، ووحدة الرعاية المركزة بسعة 14 سريرًا، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا، ووحدة إقامة عامة بسعة 31 سريرًا ، وطوارئ النزلات المعوية وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المدني.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث كلية لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة على تهيئة بيئة مُشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، وإنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية، ودعم المنافسة العلمية المبنية على التميز بما يساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق تنمية مستدامة والإرتقاء بالمجتمع وجودة حياة الإنسان.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة مراعاة المؤسسات التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، موضحًا أن الإحصاءات العالمية تشير إلى اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال الـ10 سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عامًا، نتيجة التطور التكنولوجى عامة وفي المجال الصناعي خاصة، لافتًا حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة التعليمية بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إنشاء كلية الدراسات العليا لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة يتم على نمط جامعة "البوليتكنيك ميلانو" الإيطالية، مشيرًا إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجامعتين تُتيح تبادل المعرفة والتكنولوجيا والمناهج والخبرات ونظم التعليم المتقدمة، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس، وإمكانية قضاء الطلاب عددا من الفصول الدراسية في الكليات المناظرة، واستحداث برامج أكاديمية مشتركة، مشيرًا إلى أن اعتماد جميع البرامج والمقررات يتم على المستويين المحلي والعالمي، بما يتيح لخريجي جامعة القاهرة المنافسة في سوق العمل الدولي، ويساهم في الارتقاء بمكانتها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وتستهدف جامعة القاهرة من استحداث كلية لعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة عدة غايات، أهمها تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته وبناء القدرات في النظام التعليمي لخلق أجيال قادرة على المنافسة، وتطوير البحث العلمي التطبيقي ونشر نتائجه ومساهمته في التنمية الشاملة بالبلاد، وتطوير استخدام التقنيات الحديثة لدعم العملية التعليمية، كما يستهدف بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية على المستوى القومي، والتعاون الدولي وتقوية الصلات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي ومثيلاتها في العالم، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات العملية التعليمية وتمويل التعليم العالي باعتباره خدمة عامة، ورعاية الطلاب والاهتمام بالتكوين الثقافي والنفسي لاستكمال بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

وتقدم الكلية برامج دراسية متميزة بصفات تكنولوجية تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة 2030، وذلك من خلال 10 برامج دراسية، وهي برنامج الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكيميائية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحيوية، وطاقة الوقود الحيوي، وطاقة حرارة الأرض، طاقة المد والجزر، بالإضافة إلى برنامج الطاقة للهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتُتيح الكلية كافة الإجراءات والخدمات لجميع منتسبيها من خلال نظم إلكترونية تعمل بشكل تكاملي، وبتسلسل منطقي في توقيتات محددة، وتكون مراقبة ذاتيًا، مع إمكانية اكتشاف الأخطاء وتصحيح الخطوات تلقائيًا، حيث تتم إدارتها بدرجة كبيرة من السهولة والسرعة والدقة، من خلال منظومة متكاملة ولوحة التحكم في النظم وخطوات تدفق العمل والإجراءات والقيادة، تتسم بالذكاء والتقنية العالية، كما توفر الكلية قاعات التدريس الافتراضية (Virtual Class Room)، والمعامل الافتراضية (Virtual Lab’s)، وبعض نظم المحاكاة (simulation) التي تساعد بقوة في العملية التعليمية باعتبارها وسائل حديثة ومتطورة.

وستكون هيئة تدريس الكلية باختيار المتميزين ذوي الكفاءة العالية، وبناءً على سجل أبحاثهم، ونشرها دوليا في الدوريات العلمية ذات التأثير العالي، موضحًا نجاح الجامعة في جذب عدد من أعضاء هيئة التدريس العالميين ممن سيشاركون خبراتهم التعليمية العالمية داخل الفصول الدراسية، ويعملون على خلق بيئة تعليمية مشجعة وملهمة للطلاب، بالإضافة إلى تأمين تمويل خارجي وإنشاء تعاون بحثي وعلمي مع معاهد بحثية وجامعات محلية وعالمية، لضمان مستوى تعليمي عالمي.