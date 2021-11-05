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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهري: حسن البنا مؤسس الإخوان انحرف عن منهج الرسول

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان كان لديه حماس أهوج وهستيريا تصور له بضياع الإسلام والمسلمين خلال حياته منعته من تحصيل العلم الديني على أكمل وجه، 

وأوضح خلال برنامجه الحق المبين أن المفتاح لفهم شخصية حسن البنا بالفعل هو في مشهد النهاية والذي وصفه أحمد حسن الباقوري في مذكراته "ثائر تحت العمامة".

وأضاف "الأزهري" : "الباقوري يقول دخلت على حسن البنا وبدأ يقص عليّ رؤيا منامية قبيل وفاته وأنه رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يركبان على ظهر ناقة وكان يمسك بزمامها قبل أن ينقطع الزمام ويختفي الحبل من يده ويأخذه غيره".

وتابع: "تفسير الرؤية واضح بأن البنا انحرف عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن يفسرها حسن البنا بأنه لن يستطيع الوصول إلى الغاية التي يريدها بالدعوة ولكنه يصر على استكمال طريقه، فكيف يتابع في منهج انقطع عن الهدي النبوي، وكنت أظن أن هذه الرؤية كفيلة بأن تجعل حسن البنا يعيد النظر ويقوم بمراجعة الخلل في منهجه.

واستطرد: "ولكن هذا المشهد دليل على أن حسن البنا دائمًا ما يفهم الأمر بعكسه ويناقض الفهم، فهو يقرأ القرآن فيفهم عكسه يرى الرأي الصحيح ولكنه يخرج بهذه الرؤية بأن يستمر في دعوته، وهذا يلخص الحالة العقلية ومنهجية الفهم ليس عند حسن البنا فقط ولكن عند فصيل الإخوان بأكمله".
 

أسامة الأزهري حسن البنا الباقوري منهج الرسول عليه الصلاة والسلام

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