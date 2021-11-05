إعلامي يفتح النار على محمد رمضان: "كفاية تصدير صورة عبده موتة والبلطجة"

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة قيام الفنان محمد رمضان بإلقاء الأموال على الجماهير، خلال حفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه تصرف مستفز وفعلا أغضب ناس كتير بعد ظهوره ماسك شوال عليه علامة دولار وبيرمي الفلوس على الجمهور.. أنا عايز أفهم هو بجد الكلام ده حقيقي بيرمي دولارات على الجمهور؟؟؟.. ولو الكلام ده حقيقي.. هو ينفع يرمي نعمة ربنا ونرمي الفلوس بهذا الشكل.. أنا شايف إن ده عدم احترام للجمهور اللي جاي يسمعه... طب لو دي مش دولارات حقيقية؟؟.. هو بيعمل كدة ليه؟؟ عايز يوصل رسالة معينة ويوري الناس إن الفلوس تحت رجله؟؟.. أنا مش فاهم إيه الرسالة اللي عايز يقدمها بالطريقة والسلوك ده؟؟.



وأتم الإعلامي محمد موسى: "هو الراجل ده بيعمل التصرفات دي عشان يطلع تريند وكل الناس تتكلم عنه؟؟.. إنت متقدرش تكون بتتصرف بشكل سوي وكويس قدام الناس ؟؟.. حتى لما حد يقلدك تكون قدوة كويسة مش مصدر ضرر له!! كفاية بقى نصدر صورة عبده موتة والبلطجة.. يا ريت نتعلم من أخلاق النجوم الكبار اللي عمرنا ما سمعنا حد فيهم بيعمل تصرفات زي دي".

