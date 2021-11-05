عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي يفتح النار على محمد رمضان: "كفاية تصدير صورة عبده موتة والبلطجة"

عبده موته
عبده موته

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة قيام الفنان محمد رمضان بإلقاء الأموال على الجماهير، خلال حفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا.


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه تصرف مستفز وفعلا أغضب ناس كتير بعد ظهوره ماسك شوال عليه علامة دولار وبيرمي الفلوس على الجمهور.. أنا عايز أفهم هو بجد الكلام ده حقيقي بيرمي دولارات على الجمهور؟؟؟.. ولو الكلام ده حقيقي.. هو ينفع يرمي نعمة ربنا ونرمي الفلوس بهذا الشكل.. أنا شايف إن ده عدم احترام للجمهور اللي جاي يسمعه... طب لو دي مش دولارات حقيقية؟؟.. هو بيعمل كدة ليه؟؟ عايز يوصل رسالة معينة ويوري الناس إن الفلوس تحت رجله؟؟.. أنا مش فاهم إيه الرسالة اللي عايز يقدمها بالطريقة والسلوك ده؟؟.


وأتم الإعلامي محمد موسى: "هو الراجل ده بيعمل التصرفات دي عشان يطلع تريند وكل الناس تتكلم عنه؟؟.. إنت متقدرش تكون بتتصرف بشكل سوي وكويس قدام الناس ؟؟.. حتى لما حد يقلدك تكون قدوة كويسة مش مصدر ضرر له!! كفاية بقى نصدر صورة عبده موتة والبلطجة.. يا ريت نتعلم من أخلاق النجوم الكبار اللي عمرنا ما سمعنا حد فيهم بيعمل تصرفات زي دي". 
 

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة الدستورية: الدستور جعل الرئيس حكما لسلطات البلد القضائية

المقاهي والكافيهات كاملة العدد لمشاهدة مباراة القمة .. فيديو وصور

حرائق الغابات بـ سوريا تعلو بـ تحذيرات طارئة

الأهلي يهيمن على اللقاء ويتقدم على الزمالك 3-0 في الشوط الأول

مرعي: الرئيس السيسي وضع لنا قاعدة ذهبية بعدم التدخل في شئون القضاء|فيديو

السعودية تستعد لاستضافة حدث عالمي كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى

الثالث.. محمد شريف يسجل في مرمى الزمالك من صناعة السولية

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الاستعانة بـ "بى إن سبورت".. مفاجأة جديدة من يحيى الكومي فى الإسماعيلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

هزار بايخ قلب بجد.. هل انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة؟

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

فيديو

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ