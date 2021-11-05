الثالث.. محمد شريف يسجل في مرمى الزمالك من صناعة السولية

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسجيل الهدف الثالث في شباك الزمالك، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مرر عمرو السولية كرة رائعة في الدقيقة 25 من عمر المباراة التقطها محمد شريف وأسكنها الشباك.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: احمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

