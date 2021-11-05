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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

1.3 مليار دولار.. آبل تتهم السلطات الفرنسية بفرض غرامة باهظة عليها "لأسباب سياسة"

آبل تتهم السلطات
آبل تتهم السلطات الفرنسية بفرض غرامة باهظة عليها

اعترضت شركة Apple آبل الأمريكية على الغرامة التي فرضتها السلطات الفرنسية عليها والتي تم تقديرها ب 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث قالت الشركة إن الغرامة يجب أن يتم وقفها لأنها وضعت "لأسباب سياسة".    

واتهم محاميو شركة آبل السلطات الفرنسية بتعمد فرض الغرامة الكبيرة على الشركة وأنها حملة لقمع شركات وادي السيليكون، كما وصفوا فرض الغرامة بأنها انحراف واضح لقواعد مكافحة الاحتكار.

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وبحسب موقع iMore فإن محاميو شركة آبل قالوا أمام محكمة الاستئناف في باريس إن المنظمين الفرنسيين كان هدفهم متمثلا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وجوجل وأمازون و فيسبوك وإظهار هذه الشركات في موقف الشركات السيئة. 


وزعمت شركة آبل أن السلطات الفرنسية أرادت بوضوح ترك بصمة من خلال الضرب بقوة ضد شركة آبل، من خلال الضغط على بائعي أجهزة آيباد iPad و Mac الخاصة بها .

وتؤكد آبل إن التهم ليست حقيقية ويجب إلغاء هذه الغرامة الكبيرة المقدرة  1.3 مليار دولار،  وذلك لأن المزاعم تعتمد على "نظرية خاطئة" مفادها أن شركة آبل دخلت في اتفاقيات مناهضة للمنافسة مع اثنين من بائعي الجملة مما أضر بموزعي التجزئة. 

شركة ابل السلطات الفرنسية غرامة باهظة أسباب سياسة شركات التكنولوجيا

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