زمهلاوية.. هنيدي لريهام حجاج: انتي دبلوماسية ومش عايزة تزعلي حد منك.. فيديو

استضاف الفنان محمد هنيدى اليوم الجمعة خلال برنامجه هنيدى شو الفنان مصطفى ابو سريع ، والفنانة ريهام حجاج، وأكد الفنان محمد هنيدي أنه يقوم بتشجيع نادي الزمالك.

وقام الفنان محمد هنيدي بسؤال الفنانة ريهام حجاج “ خلال برنامج “هنيدي شو” عبر فضائية “المحور”، انتي أهلاوية ولا زملكاوية” لترد عليه “أنا زمهلاوية”، ليرد عليها محمد هنيدي “انتي دبلوماسية ومش عايزة تزعلي حد منك”.

وتابع الفنان مصطفى أبو سريع “أنا تعبت في مشهد فيلم ”يوم مالوش لازمة"مؤكدا أنني كنت أتواجد مع الألتراس لمعرفة طريقتهم الجنونية في التشجيع.

أقوم بتشجيع نادي الإتحاد السكندري

وأشار مصطفى أبو سريع أنني أقوم بتشجيع نادي الإتحاد السكندري لأنه سيد البلد