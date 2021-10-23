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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأب ما بيرقص بنته .. محمد هنيدي يكشف سر إيقاف مسرحية حزمني يا

محمد هنيدى
محمد هنيدى

قال الفنان محمد هنيدي ،  إن أغنية " يا زواوى يا أخويا " عن الفنان الراحل حسن حسنى حققت نجاحا جماهيريا في مسرحية حزمني يا .

 

وأوضح محمد هنيدى  ، خلال حلقته ببرنامج هنيدى شو عبر فضائية المحور  ، أن  مسرحية حزمنى يا كانت فى البداية باسم" حزمنى يا بابا "وذلك لأسباب تتعلق " أن الأب مابيرقص بنته " و الرقابة اعترضت على هذا الاسم وأغلق العرض الخاص بها وتم احترام هذا القرار بالتأكيد .


ولفت محمد هنيدى الى أن بعد مدة الاغلاق تم افتتاح العرض المسرحي من جديدة وتم تغيير الاسم لـ  " حزمنى يا " وحققت المسرحية بعدها نجاحا جماهيريا كبيرا ، مؤكدا انها كانت أفضل الأعمال المسرحية الذى قدمها .

 

وكانت قد كشفت قناة “المحور” عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :"بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات ..حصريًا على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر".


برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

يذكر أنه في لقاء خاص عقب نجاح فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، يحل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

وأشار محمد هنيدى ، إلى أن مخرج ومنتج المسرحية استطاعوا خلق دور له داخل المسرحية من خلال شخصية حمامة " الحرامى بتاع التليفونات " وهى شخصية لم تكن فى النص ولكنها جذبت الجمهور بخفة ظل الشخصية  .

 

 

 

 

 

محمد هنيدي التواصل الاجتماعي الفنان محمد هنيدي فيس بوك حزمني يا هنيدى شو

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